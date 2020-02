Carnaboi 2020 será marcado por emoção e alegria em formato inovador

Manaus- O Carnaboi, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa , está de volta ao calendário oficial de eventos e promete fazer história, no próximo dia 24 de fevereiro, segunda-feira Gorda de Carnaval (18). Em sua 20ª edição, a festa trará 10 horas de programação com 35 artistas se revezando em um palco diferenciado, em formato 360º, permitindo uma interação maior dos artistas com o público. Em 2020, o evento volta a ser realizado no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), com início às 18h e entrada gratuita.



Ele ressalta que toda a estrutura do Governo do Estado está envolvida na organização do evento. “É uma operação muito grande, uma vez que a gente tem a expectativa de público muito grande durante o Carnaval até a programação do Carnaboi. Todo o aparato do Estado está envolvido. A saúde e a segurança, principalmente, para que a gente possa fazer com que tudo transcorra com tranquilidade, os nossos colegas do trânsito também, do Detran. Temos a transmissão pela TV Encontro das Aguas. A Sejusc (Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania) também fazendo um trabalho voltado à acessibilidade”, frisou o secretário.

Aplicativo

Outra novidade desta edição é o aplicativo “Bumbômetro”, desenvolvido por discentes do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (Icomp/Ufam), para medir a animação dos brincantes e acirrar a rivalidade entre as torcidas de Caprichoso e Garantido.

Os artistas dividirão o palco, revezando repertório de Caprichoso e Garantido | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Atrações

A festa começará com os bois-bumbás de Manaus: Brilhante, Garanhão e Corre Campo. Na sequência, os artistas dividirão o palco, revezando repertório de Caprichoso e Garantido. Serão sempre duas atrações, com mais uma participação especial. PA Chaves e Fábio Casagrande, que convidam Itamar Benarroz; Vanessa Alfaia e Mara Lima, que recebem Jardel Bentes; Márcia Siqueira e Márcia Novo, que têm Black Marialva como convidado; Canto da Mata e Fabiano Neves, com participação de Cézar Pinheiro; Leonardo Castelo e Robson Júnior, com A Toada; e Edilson Santana e Helen Veras convidam o grupo Kaboclos.

No meio da festa, haverá a apresentação de Sebastião Júnior, Gaspar Medeiros, Israel Paulain e Batucada, itens oficiais do Garantido; e de David Assayag, Prince do Boi, Edmundo Oran e Marujada, do Caprichoso. As últimas atrações da noite serão Carlinhos do Boi e Carlos Batata, com participação da Kamayurá; Júnior Paulain e Carrapicho, que receberão Paulinho Viana no palco.

Homenagem

Um dos pontos altos da noite será a homenagem a Arlindo Jr., ícone do boi-bumbá, falecido em dezembro de 2019. “O Arlindo foi a minha maior inspiração, ele é o nosso lema, é um amigo que sempre vai ficar na memória. Ele conseguiu desbravar esse ritmo para todo o Brasil e fez com que nós tivéssemos esse som mais pop, uma toada diferenciada. Ele sempre foi muito aguerrido, sempre foi um homem à frente do seu tempo nessa condição do nosso ritmo amazônico”, considerou o cantor Fabiano Neves.

*Com informações da assessoria