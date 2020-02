Concurso: últimos dias para inscrições de melhor fantasia e máscara

Manaus - Os fãs da arte carnavalesca têm até esta quarta-feira (19) para se inscrever no Concurso de Fantasias Adulto e de Melhor Máscara promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. As inscrições são gratuitas, com prêmios que vão de R$ 1,5 mil até R$ 6 mil. O evento será realizado no próximo domingo (23), às 17h30, no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Para se inscrever, basta entregar a ficha de inscrição e a documentação exigida no edital na setor de Protocolo da Secretaria, localizada na avenida Sete de Setembro, 1.546, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro. A ficha e demais anexos para a inscrição podem ser conferidas no edital, que pode ser encontrado no Portal da Cultura, na aba “Editais”. O setor de protocolo funciona das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

O Concurso de Fantasias Adulto contemplará seis categorias: Luxo Masculino, Luxo Feminino, Originalidade Masculina, Originalidade Feminina, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, e Melhor Idade (a partir de 60 anos). Já a modalidade Melhor Máscara contará com duas categorias: Originalidade e Luxo.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria das modalidades Adulto. Na modalidade Melhor Máscara, apenas o primeiro lugar das duas categorias. A comissão julgadora será indicada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e será composta por cinco membros. Serão julgados como critérios consonância com o título e histórico, criatividade na elaboração, performance cênica, entre outros.

“O Carnaval é um período no qual diversas manifestações artísticas que se inspiram na grandeza cultural brasileira ganham destaque. O concurso de fantasias vem para fomentar e reconhecer algumas dessas manifestações e a criatividade do nosso povo para brincar nesta época do ano. O evento também é mais uma oportunidade para as escolas de samba, que inscrevem alguns dos seus itens no certame que acontece logo após os desfiles no Sambódromo. Esperamos que o público compareça para prestigiar”, destaca o diretor de eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Rogério Oliveira.