Circuito Vip de Carnaval promete agitar folia manauara

A festa acontece em três dias | Foto: Divulgação

Manaus - Nos últimos anos, além das bandas tradicionais movimentarem o cenário local do Carnaval de rua, blocos como “Axerito”, “Vieiralves” e do “P10”, conquistaram espaço na capital e caíram no gosto dos amazonenses. Em 2019, o público destes três eventos, somou quase 150 mil brincantes. Para a edição 2020, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo circuito.

Os blocos serão realizados no estacionamento do UNICenter da Universidade Nilton Lins, localizado no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul, palco de grandes eventos como a Expoagro e Chef Urbano, que passará a se chamar “Cidade do Carnaval” nos próximos dias 22, 23 e 25 de fevereiro.

Segundo Kleber Romão, CEO da Smart Bureau Comunicação e Entretenimento – produtora que se consolidou na realização de diversos eventos, principalmente de bandas e blocos de Carnaval de Manaus - a população amazonense tem cada vez mais participado dos blocos de rua do período carnavalesco a cada ano, superando, inclusive, os números de expectadores dos Desfiles de Escolas de Samba.

“O carnaval de rua cresceu, os blocos se tornaram festas gigantescas. Acredito que estamos vivendo um momento singular. O Carnaval é um fenômeno social, cultural e econômico. É fácil identificar nos eventos o resgate da tradição das marchinhas de Carnaval alinhado a uma nova roupagem de estilos musicais, como, por exemplo, o “brega funk”, que está no topo do sucesso nas plataformas digitais e festas. Na questão social, as pessoas deixam a tela do computador, principalmente dos smartphones, para socializar umas com as outras”, comentou o organizador.

A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo circuito | Foto: Divulgação

Ainda conforme Romão, um dos pontos importantes que o período carnavalesco traz é o fomento da economia na cidade.

“O lado econômico também é muito movimentado com as bandas e blocos de Carnaval, aquecendo todos os nichos de comércio e mercado. Em uma Banda como a do Axerito, Vieiralves e P10, por exemplo, a cadeia produtiva envolve motoristas de aplicativos, o frentista, os responsáveis por confeccionar os abadás e brindes dos eventos, receptivos, a venda de acessórios, fantasia e vestuário, os comerciantes de comida e bebida, transporte executivo, empresa de áudio, vídeo, estrutura física, segurança, entre outras. Nós calculamos que em dois meses de produção de eventos de Carnaval, nós conseguimos movimentar em torno de R$ 70 milhões, valor que muitas empresas não conseguem arrecadar em um ano de atividade”, observa Kléber Romão.

Conforto e segurança como diferenciais

Romão afirma que, mesmo saindo especificamente da rua, estes blocos não perdem sua essência, muito pelo contrário, a festa só tem a ganhar com um espaço amplo, com conforto e segurança para o público amazonense.

“O espaço tem uma estrutura para receber até 70 mil pessoas. O estacionamento amplo, tem a capacidade de alocar mais de 4 mil carros. Há também um Posto Médico composto por duas ambulâncias e um corpo de segurança com mais de 300 profissionais. Somado a isso, a equipe de produção dos três eventos, contará com aproximadamente mil pessoas na organização, para entregar um evento com qualidade para o público”, ressaltou Romão.

O Bloco do Axerito acontece no sábado (22). Logo em seguida, no domingo (23), o famoso Bloco do Vieiralves e o grande Bloco do P10, que acontece na terça-feira gorda de Carnaval (25). Os eventos são voltados para todos os públicos.

O acesso a pista, que corresponde a 90% do espaço, é gratuito. Mas também serão vendidos Área VIP e Camarote, com kits disponíveis apenas para os primeiros 500 compradores.

O espaço tem uma estrutura para receber até 70 mil pessoas | Foto: Divulgação

Bloco do Axerito

O Bloco será comandado por Prata Filho (participação de Randerson Couto e Grupo Cacildis), Dj Daniel Barreto, George Japa (participação de Kadu Almeida), João Victor & Rodrigo (participação de Daniel Trindade), Dj Layla Abreu, Banda Marrakesh (participação de Jyou Guerra) e Dennys Salvador (participação de Adriano Arcanjo).

O folião pode adquirir o Kit Área Vip, por R$ 40,00 (copo + abadá + ingresso) ou Kit Camarote Premium, por R$ 120,00 (copo + abadá + ingresso – Open Bar Premium até 20h).

Bloco do Vieiralves

A folia contará com a Orquestra Manaus Frevo, Prata Filho (participação de Jyou Guerra), Dj Evandro Jr (participação de Dennys Salvador e John Veiga), João Victor e Rodrigo (participação do Grupo Estrelas e Uendel Pinheiro) e Banda Marrakesh (participação de George Japa).

O público pode adquirir o Kit Área Vip, por R$ 30,00 (copo + abadá + ingresso) ou o Kit Camarote Pagode do Decreto, por R$ 100,00 (copo + abadá + ingresso – Open Bar até 20h).

Bloco do P10

Adriano Arcanjo, Cauxi Eletrizado, Grupo Estrelas (participação de Prata Filho), John Veiga, João Victor & Rodrigo, Daniel Trindade, Jyou Guerra e Kadu Almeida. A entrada no evento é gratuita, mas o folião pode optar pelo Kit Área Vip, por R$ 30,00 (copo + abadá + ingresso) ou Kit Camarote Premium, por R$ 60,00 (copo + abadá + ingresso - Open Bar Até às 20h).

Kits

Os kits podem ser adquiridos na Casa do Axerito Restaurante – Adrianópolis, nas Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular, Os Barbeiros – Vieiralves, Uai Sô – Millenium Mall ou pelo site shopingressos.com.

A entrega dos kits inicia na quinta-feira, no Axerito Bar (Adrianópolis) e no Pagode do Decreto (Av. Mário Ypiranga, parque 10). Maiores informações também podem ser adquiridas nas redes sociais (Facebook e Instagram) dos eventos.