‘Bumbômetro’: aplicativo vai medir a animação das torcidas no AM

Manaus - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lança, em parceria com a startup FunTechShow, do Instituto de Computação (IComp) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o “Bumbômetro”, aplicativo que vai movimentar as galeras azul e vermelha na 20ª edição do Carnaboi, que acontece na segunda-feira de Carnaval (24), no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, Sambódromo.

Uma das ações que vai garantir a interatividade com o público no Carnaboi, o “Bumbômetro” vai medir a animação das torcidas de Caprichoso e Garantido, durante os intervalos da programação do evento. As imagens dos bumbás e seus respectivos termômetros serão exibidas em um telão e, a partir daí, começa o jogo colaborativo entre as galeras azul e vermelha.

Para participar, é só baixar o app “Bumbômetro” que já está disponível para Android e iOS, selecionar o boi de preferência e agitar o celular. A intensidade de cada torcida será medida, e ganhará aquela que mais se movimentar e atingir o ápice do medidor primeiro.

O secretário destaca ainda a parceria com a Ufam. “É essencial aproximar o público da Universidade, mostrar para as pessoas o que é feito pelos acadêmicos e o que eles podem oferecer à população. Nesse caso, uma forma de entretenimento que alia tecnologia à uma cultura importante do nosso estado”, pontua.

Tecnologia

O aplicativo foi desenvolvido por Gustavo Freitas Martins, aluno de graduação em Engenharia da Computação da Ufam, que contou com uma equipe de cinco pessoas para o desenvolvimento na parte de programação.

Redes sociais

Quem estiver no Sambódromo também poderá interagir por meio das redes sociais. Ao postar fotos nos stories do Instagram ou Facebook com a hashtag #Carnaboi2020, as imagens serão reproduzidas, em tempo real, nos telões do evento, gerando, além da interação, diversão para o público.

Na ocasião também será disponibilizado um número de Whatsapp para mensagens de texto, que serão exibidas de forma randômica, na testeira digital, que rodeará todo o palco.

*Com informações da assessoria