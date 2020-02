'Bloco do Japa' agita o All Night Pub na sexta de Carnaval em Manaus

Bloco do cantor George Japa | Foto: Divulgação

Manaus- O cantor amazonense George Japa se prepara para comandar pela primeira vez um bloco de carnaval com o seu nome. O 'bloco do Japa' será realizado nesta sexta-feira (21), a partir das 21h, no All Night Pub, localizado na avenida Efigênio Salles, Aleixo, Zona Sul de Manaus.

Os ingressos já estão à venda no valor de R$30 na bilheteria do All Night e no aplicativo da casa. O Salomé Vieiralves também é ponto de vendas. Os 300 primeiros que comprarem os ingressos ganham uma camisa do bloco e terão direito a open bar até a meia-noite.

O artista que já é sucesso absoluto em Manaus se sente realizado em poder pela primeira vez está a frente de um bloco de carnaval com o seu nome. "Pra mim é muito gratificante saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Nós já batalhamos muito para chegar até aqui e vamos continuar nos esforçando para oferecer sempre o melhor ao público que nos acompanhar. É uma satisfação imensa poder comandar o meu próprio bloco. Estamos preparando tudo com muito carinho, acertando todos os detalhes para que todos possam curtir uma festa com muita segurança", afirma o cantor.

Abadá foi confeccionado especialmente para o George Japa | Foto: Divulgação

O parintinense é dono de diversos hits, dentre eles "Ei fake", "Brincando com a Raba", "Rabança" e o hit do carnaval "Baila comigo". Japa também já cantou ao lado de artistas nacionalmente conhecidos, como Wesley Safadão, Gustavo Lima, Jerry Smith e Collin, com quem gravou o clipe 'Passar o rodo', em São Paulo pela produtora Kondzilla, clipe este que já conta com mais de 800 mil visualizações no YouTube.

Além de Japa, a folia contará ainda com shows de Guto Lima, Jyou Guerra, Prata Filho e Salvador que sobem ao palco da casa e animam a noite. Mais informações podem ser obtidas pelo (92) 98165-6905.

*Com informações da assessoria