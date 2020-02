Saiba como fazer a própria fantasia e arrasar na folia manauara

As influenciadoras digitais dão dicas super práticas | Foto: Desirée Souza

Manaus - O período de Carnaval é a época do ano que permite a criatividade tomar conta na hora de escolher o que vestir. O Portal EM TEMPO conversou com influenciadoras digitais amazonenses que deram dicas simples de looks alegres e divertidos para entrar no clima carnavalesco e arrasar nos blocos e bandas de Manaus.

Uma das principais tendências para este ano não são as fantasias, e sim as tiaras. Elas vão reinar nas festas e nas ruas. Segundo a tecnóloga em Logística e “digital influencer” Karen Mabel, é uma ótima opção de acessório para o Carnaval.

Cassi conta que dá pra customizar o próprio abadá | Foto: Divulgação

“Pode até parecer difícil, especialmente para quem acha que não tem aptidão para artesanato e afins, mas tendo acesso à internet tudo é facilitado. Existem vários vídeos disponíveis que ensinam a fazer tiaras e outros acessórios típicos para essa época do ano. As lojas do Centro têm preços extremamente convidativos. Também existem outras lojas e magazines espalhados pela cidade que conseguiram reduzir os preços dos acessórios, principalmente de itens de armarinho. Então dá para garantir a compra sem pesar tanto no bolso”, comentoua influenciadora.

Além das tiaras, Karen conta que também há outros acessórios que combinam com qualquer look. “Tem outros acessórios que estão em alta nesse Carnaval: as ombreiras, saias de tule ou strass, os maxi brincos, por exemplo. Todos esses podem ser feitos em casa, dá para brincar bastante com a criatividade”, acrescentou Karen.

As tiaras são a tendência do Carnaval 2020 | Foto: Divulgação

Look econômico

Para os amazonenses que querem economizar na hora da customização do look, Karen orienta que uma dica bem bacana é juntar amigos para comprar e dividir o valor do material utilizado para confecção das fantasias. Assim como também pegar roupas antigas que quase não saem do armário.

“Dá para pegar aquele short antigo ou saia e colocar de tule por cima ou costurar algumas fitas coloridas. Também fica bem legal adicionar uma ombreira de plumas naquele body ou maiô que está guardado na gaveta. Se você tem tiara em casa, pode cobri-la com fitas coloridas e dar uma cara nova ao acessório. Além de caprichar na maquiagem e no glitter. Brilho nunca é demais! Carnaval é isso, usar a imaginação e abusar das cores”, ressaltou Karen.

Brilho e glitter são indispensáveis | Foto: Diego Cativo/Agência Duet

Reajustes na fantasia

A modelo amazonense Cassi Barbosa conta que um simples ajuste no abadá e uma maquiagem cheia de brilho também podem resolver o problema de não saber que look usar.

“Pode abusar do brilho na make nas cores lilás, laranja e dourado. Aplica brilho também no batom. Abadá e blusa pode fazer um corte simples em formato gola ‘V’, que pode ser usado com um ombro caído e um top por baixo. Como um toque final, pode ser feito um nó na parte das costas, colocar short jeans e está tudo certo”, diz Cassi, que acaba de assinar com a maior agência de modelos do Rio de Janeiro, a 40 Graus Models.

Modelo amazonense, Cassi Barbosa | Foto: Divulgação

As cores do Carnaval

Giselle Freitas, influenciadora digital e responsável pelo instablog Ruivices da Gih, conta que para quem não gosta de looks muito coloridos podem também confeccionar algo com uma cor predominante.

“Adoro blusas estilo frente-única, então quis o meu abadá bem a minha cara, nesse estilo. Como a cor-tema do abadá era pink, então quis abusar dos acessórios nessa cor. Coloquei brincos de estrela-do-mar, tiara sereísmo com paetês e pulseira do relógio”, brincou Giselle.

A maquiagem cheia de brilho complementa o look | Foto: Divulgação

Na maquiagem, Giselle utilizou outras cores para combinar harmonicamente com o look. “Fiz uma maquiagem misturando as cores pink neon e amarelo neon, utilizei também um pouco de glitter pink e dourado nos ombros, além de pedrarias no rosto para dar um toque moderninho à composição do meu look, e, para dar uma ‘quebrada’ em todo esse pink, usei um short jeans escuro com cinto dourado”, confessou a blogueira.

Fantasia com poucos materiais

Montar uma fantasia com poucos materiais não é algo impossível. Segundo a jornalista e cantora amazonense Hêmilly Lira, basta deixar a criatividade fluir. "Para fazer a fantasia de Deusa do Sol Moderna, comprei o pano de paetê dourado. Fiz a saia envelope que só transpassa e amarra atrás e do mesmo pano fiz a blusa frente única que amarra no pescoço e nas costas", comentou Hêmilly.

Fantasia de Mulher-Maravilha | Foto: Divulgação

Hêmilly também já confeccionou uma fantasia temática de Mulher-Maravilha para usar no Carnaval carioca. "Esse é bem simples, uma saia branca longa, essa frente única de estrelas, a tiara e cinto de borracha dourada, que dá para fazer em casa mesmo", orientou Hêmilly.