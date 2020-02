Thiaguinho MT, dono do hit ‘Tudo ok’, agita CarnaFunk em Manaus

Thiaquinho MT é dono do hit que estourou no Brasil | Foto: Divulgação

Manaus- O primeiro CarnaFunk de 2020 promete agitar o clima carnavalesco de Manaus no próximo dia 29 de fevereiro, a partir 21h, no Copacabana Chopperia , localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade, com pista liberada até 22h. A festa está sendo realizada pela “Carioca Eventos”.

Sucesso nacional, a principal atração da noite será Thiaguinho MT, dono do hit “Tudo ok?”. A música, parceria de Thiaguinho MT, JS, “O Mão de Ouro”, e Mila, foi criada em apenas dois dias e caiu no gosto popular e estourou no Brasil.

Nas últimas semanas, "Tudo Ok" teve posição garantida no top 5 das principais plataformas de streaming. No YouTube, é a número 1 em "top músicas" e "top vídeos de músicas".

Para Manaus, Thiaguinho MT promete levar ao palco, além do grande hit "Tudo OK", algumas composições que marcaram a carreira. Entre eles estão, "Moto Táxi", "Abre a Porta sua Malandra" e "Trenzão", compostos em 2015, quando o artista se consolidou no cenário nacional.

Thiaguinho MT, Prata Filho e George Japa agitam o Copacabana Choperia em Manaus | Foto: Divulgação

Uma megaprodução está sendo montada para atender mais de 5 mil pessoas. Além de Thiaquinho MT, os artistas locais, conhecidos na noite manauara, Prata Filho, George Japa, João Vitor e Rodrigo, Dj Vitor e Dj John também subirão ao palco para agitar a festa.

Os ingressos estão sendo vendidos em stands nos shoppings Amazonas, Grande Circular e Sumaúma. Também pode adquirido na sede do Espaço Carioca, localizado na rua Libertador, 101, no Vieiralves, Zona Centro-Sul. Pista grátis até 22h e área vip antecipada por apenas R$25.

