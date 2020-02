Concurso de fantasias do Manaus Fantasy movimenta foliões em Manaus

Manaus- O "Manaus Fantasy:O Carnaval das Galáxias," que acontece na segunda-feira Gorda de Carnaval (24), será uma noite de muita alegria e disputa. O baile será nos salões do Diamond Convencion Center, Avenida do Turismo, Tarumã, na a partir das 22 horas.



Como tradição, o Manaus Fantasy tem um concurso que premia as melhores fantasias em grupo e individual da noite.

O fisioterapeuta Alexandre Vieira, conhecido pela sua performance com a personagem Anita Mel de Cana, já participa do concurso há muitos anos. No ano passado, ele conquistou o terceiro lugar.

Ainda não satisfeito, preparou para este ano, uma fantasia que será que terá dimensões espaciais. Segundo ele, sua roupa será quatro vezes maior do que anos anteriores para se consagrar campeão. “Este ano estou preparando o tema cosplay. Ele terá uma dimensão grande, comparada ao ano passado. Espero agradar ao público e, claro, sair vencedor na categoria individual”, garantiu o candidato.

Alexandre conta que já está com 90% da sua fantasia concluída e que contratou diversos profissionais para que dessem vida a sua ideia. E que alguns dos materiais utilizados na confecção da sua indumentária foram adquiridos fora de Manaus. “Minha fantasia terá efeitos especiais e muitos desses materiais mandei buscar fora, apesar da sua grandiosidade está mais leve no que o ano passado. Meu investimento foi bem menos este ano”, explicou.

Durante o ano todo, ele trabalha animando festa e ainda divide seu tempo com a fisioterapia, sua profissão e que o Manaus Fantasy é o único evento que participa concorrendo. “Eu trabalho ano todo animando eventos e cuidando dos meus pacientes de fisioterapia. Me guardo, exclusivamente, para o Manaus Fantasy, justamente para extravasar toda a minha energia acumulada durante o ano”, conclui

Alexandre concorrerá melhor fantasia individual e poderá levar para casa, se vencedor, o prêmio de R$ 2 mil. O segundo e o terceiro lugar também serão premiados, com R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

Na categoria “Grupo”, a principal exigência é de que deverá ter no mínimo, dois participantes, o primeiro colocado receberá R$ 3 mil, o segundo lugar será contemplado com R$ 2 mil e o terceiro colocado ganhará R$ 1 mil.

Passaporte espacial

Os últimos ingressos do segundo lote para a pista ainda estão disponíveis ao preço de R$ 55, individual. Além disso, ainda é possível adquirir o passaporte para a área VIP com open bar de gim, vodca, caipirinha, caipirosca, água, cerveja e refrigerante, durante o evento, ao preço de R$ 155 (1° lote, meia), disponíveis nas centrais da Oba Ingressos, localizadas nos shopping Amazonas, Manauara e Sumaúma.

Também é possível comprar no site www.obaingressos.com.br ou nos totens de autoatendimento localizados nas Óticas Vejas do Centro, Alvorada, Manôa e São José.

Um grupo seleto de cantores vão animar a noite produzida pela M1 Eventos em parceria com Quarenta Graus Produções. Uendel Pinheiro faz a tradicional mistura de pagodes, sambas e boi bumbá com o seu estilo. Enquanto, George Japa vai cantar com o público os grandes sucessos musicais da atualidade e promete não deixar ninguém parado.

