Restaurantes do McDonald's serão transformados em pokéstops

Manaus - Agora os fãs de Pokémon Go têm ainda mais motivos para visitar o McDonald’s . A partir desta quarta-feira (19), as criaturas de bolso mais famosas do mundo invadem os restaurantes da rede. A novidade é fruto de uma parceria do Méqui com Pokémon Go, game da Niantic, que vai transformar o McDonald's em pontos estratégicos para os jogadores.

O lançamento da parceria acontece durante um evento nativo do game, que acontece todas as quartas-feiras entre as 18h e as 19h: a Hora Lendária. Durante esta hora surgirão espécies raras de Pokémon cobiçadas pelos usuários.

Os restaurantes de todo o Brasil irão se dividir entre poképaradas ou ginásios (pontos de paradas onde os jogadores ganham itens valiosos para evoluir na "jornada Pokémon"). A parceria também trará outras surpresas como conteúdos, Reides e Pokémons exclusivos no McDonald’s.

Esse momento é mais um marco na história de parceria entre McDonald’s e Pokémon. Em diversos momentos, os fãs da saga se divertiram com as campanhas do McLanche Feliz, que sempre estão entre os brinquedos de maior sucesso da caixinha. O mais recente, anunciado em janeiro, foi um lançador de discos em formato de pokébola que permite uma divertida disputa entre amigos.

