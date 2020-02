“Encontro de hip-hop no Norte” oferece programação extensa e gratuita

Manaus - Uma série de atividades gratuitas e ligadas à cultura hip-hop . É o que promete o projeto “Encontro de hip-hop no Norte” (EH2N), da Rede Panorando Produções Artísticas, contemplado pelo Edital de Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus. Batalhas de dança, apresentações, shows musicais, oficinas e rodas de conversa integram a programação do evento, que acontecerá nos dias 29/2 e 1º/3, no Centro Cultural Povos da Amazônia.

Nos dois dias de evento, as atividades serão realizadas de 10h às 20h, com credenciamento diário a partir das 9h. Para participar das atividades é necessário apenas chegar ao local com antecedência mínima de uma hora, para realizar o credenciamento e fazer a retirada da pulseira individual de acesso (passaporte).

Segundo o idealizador e diretor-geral do evento, Fábio Moura, o EH2N tem como principal objetivo proporcionar atividades formativas diferenciadas em nível nacional, para que, no futuro, a cidade de Manaus seja inserida na rota dos principais eventos de cultura urbana, não apenas da região Norte, mas do Brasil como é o caso dos convidados Raquel Cabaneco (MG), BBOY Yude (DF) e Diego Josh (SP).

Serão 30 horas de programação ocupando diferentes ambientes do Centro Cultural Povos da Amazônia | Foto: Divulgação/Manauscult

No total, serão 30 horas de programação ocupando diferentes ambientes do Centro Cultural Povos da Amazônia com workshops de dança, grafite e lambe-lambe, além de batalhas de dança, rodas de conversas e shows musicais, tudo dentro do universo da cultura hip-hop.

O projeto tem como a base das ações, nove workshops de dança, com as suas mais diferentes vertentes e desdobramentos das danças urbanas, como as “Batalhas de break” e “ Hip-hop dance ”. Também fazem parte da programação: oficina de grafite com a artista Deborah Erê, oficina de lambe-lambe com Soraya Nurieh (Snurieh), rodas de conversa sobre a presença da mulher no hip-hop e também sobre o universo LGBT, feira criativa, estandes de gastronomia, e, encerrando as atividades, no dia 29/2, no palco Encontro das Águas, acontecerá um show musical com as cantoras Lary Go & Strela e grafite ao vivo com a Deborah Erê.

Já no dia 1º/3, terá show do rapper Ian Lecter que acabou de lançar o álbum "Cor da Alma" e o videoclipe "Tipo Madruga" em parceria com a cantora e compositora Karen Francis.

Sábado (29/2)

Palco Encontro das Águas

10h - Victor Venâncio

11h30 - Raquel Cabeneco (MG)

14h - Fernando C. Branco

15h30 - Diego Josh (SP)

17h - Filtro breakdance

17h45 - Filtro hip-hop dance

18h30 - 8ª de Final de Breakdance e hip-hop dance

19h - Show Lary Go e Strela e grafite ao vivo com Deborah Erê

Tucumãcypher

11h – Oficina de powermove com Bboy Yude (DF)

Praça Rio Negro

11h - Oficina de grafite com Débora Erê

Espaço Rumo ao Norte

14h – Roda de conversa: a mulher no hip-hop

Domingo (1°/3)

Palco Encontro das Águas

10h - Fernando Jacquiminut

11h30 - Pedro e Beah

14h - Diego Josh (SP)

15h30 - Raquel Cabaneco (MG)

17h - Finais breakdance

17h45 - Finais hip-hop dance

18h30 - Apresentações convidadas

19h - Show Ian Lecter

Praça Rio Negro

11h - Oficina de lambe-lambe com Soraya Nurieh

Espaço Rio Amazonas

13h - Roda de conversa: a presença LGBT no hip-hop

*Com informações da assessoria