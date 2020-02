Vanessa Auzier grava DVD voltado para as mídias digitais em Manaus

Manaus- A banda do Gargalo 2020 será palco da gravação do novo DVD da rainha do Carnaval amazonense Vanessa Auzier . O novo projeto da cantora trate-se de um DVD voltado para as mídias digitais. A gravação acontece no próximo domingo (23), a partir das 15h durante a banda do Gargalo, realizada no estacionamento da academina Califit, na Djalma Batista, zona Centro-sul da cidade.

Os ingressos para curtir a folia ao som dos maiores hits de carnaval já estão à venda na bilheteria da casa e nas unidades da academia Califit espalhadas pela cidade. Os ingressos para pista custam R$20. A área vip está no valor de R$40, mas quem quiser curtir direto do camarote com direito a open bar das 15h às 20h terá que desembolsar R$70. Os ingressos podem ser parcelados em até duas vezes no cartão de crédito.

Vanessa Auzier | Foto: Divulgação

De acordo com a artista, que em 2019 recebeu o título de rainha do carnaval, a ideia é fazer um trabalho voltado para as mídias digitais e mostrar que o trabalho vai além do período de carnaval. “Esse DVD vem para mostrar um pouco do nosso trabalho não só no carnaval, mas durante todo o ano. Nós preparamos um show especial para esse evento, tanto nos efeitos de palco, como na parte de balé e repertório. O público que sair de casa para curtir nossa festa pode esperar um repertório animado e dançante.”, afirma Auzier.

Vanessa é um dos maiores nomes da música no estado, prova disso é agenda de shows da cantora com mais de 40 apresentações maracadas durante o o período momesco. No instagram ela é dona de mais de 21 mil seguidores que acompanham a rotina da musa.

A festa contará ainda com shows de Jardel Santos, Daniel Trindade, Guto Lima, Uendel Pinheiro, Jyou Guerra e bateria da escola de samba Aparecida. Mais informações podem ser obtidas pelo 3308-9529 ou 99187-5734.

*Com informações da assessoria