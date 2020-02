Os hits que embalam o Carnaval de rua em Manaus

Os hits conquistaram os amazonenses | Foto: Desireé Souza

Manaus - Carnaval é símbolo de alegria e festa. Contudo, para a animação dos amantes da folia ser completa, não pode faltar o hit musical número um. Para subir ao pódio, a música escolhida pelo público amazonense geralmente é composta por uma melodia contagiante e uma letra que não sai da cabeça . Mas, qual será o hit do Carnaval 2020?

Com o clima de euforia das bandas e blocos de Carnaval a todo vapor, os brincantes já começam se questionar sobre qual será o hit deste ano. O Portal EM TEMPO, com base na posição de streamings divulgada pelo Spotify Brasil, selecionou músicas que têm grandes chances de ser o número nas paradas.

Contatinho ainda tem tem forças para ser o hit mais ouvido do Carnaval amazonense | Foto: Reprodução

“Contatinho”

Apesar de ter sido lançado em setembro de 2019, a música “Contatinho”, de Anitta e Léo Santana – ambos veteranos de hits de Carnaval – ainda está bastante em alta em vários bailes no período carnavalesco. A união de um gigante do carnaval de Salvador com a artista que lidera inúmeras parcerias nacionais e internacionais pode ajudar a arrastar o resto do Brasil durante o Carnaval de 2020.

Pabllo tem chances de ter um segundo hit de Carnaval | Foto: Reprodução

“Amor de que”

Responsável pelo hit “Todo dia” que conquistou os blocos e bandas em 2017. A música, em parceria com o rapper Rico Dalasam e Pabllo Vittar, acabou sendo excluída da internet por conta de uma briga autoral. Dando a volta por cima, Pabllo chega neste ano com duas músicas bem tocadas nos bailes manauaras.

O single “Parabéns”, com Márcio Victor, tem crescido bastante. Mas o que está conquistando o Brasil é a música “Amor de que”, que traz uma melodia de saxofone inconfundível, somada a um refrão sobre relação sem compromisso – algo que tem tudo a ver com“amor de verão”.

Apesar de ter sido lançada ano passado, Surtada pode ser o hit mais tocado no Carnaval 2020 | Foto: Reprodução

“Surtada”

Outro hit antigo que ainda não perdeu força foi o remix da música “Surtada”, com a paulistana Tati Zaqui, batidas de brega funk pernambucano com Dadá Boladão eo DJ JS e os versos de rap de OIK.

Dadá Boladão esteve recentemente em Manaus como atração nacional no Balaio Folia na semana passada. A festa aconteceu na Ponta Negra, às margens do Rio Negro.

A popularidade das quatro cantoras contribuem para o sucesso da de 'Combatchy' | Foto: Reprodução

“Combatchy”

Músicas em parceria com dois ou mais artistas são a receita certa para o sucesso. Esta é a premissa do grupo carioca de produtores Hitmaker ao apostarem a faixa “Combatchy”, com Anitta, Lexa, Luisa Sonzae Rebecca.

A ideia da parceira é boa e deve inspirar futuras músicas com artistas de peso no decorrer do ano. Todas as quatro cantoras têm outras apostas fortes para o Carnaval. A popularidade das artistas tem grande força para ganhar a competição.

O mix de 'Sentadão' tem conquistado as noites amazonenses | Foto: Reprodução

“Sentadão”

Outro intercâmbio musical entre o Nordeste e Sudeste é o encontro do carioca Pedro Sampaio e os pernambucanos JS Mão de Ouro e Felipe Original.

“Sentadão” nasceu de uma viagem do DJ Pedro Sampaio para fazer shows em Pernambuco. Pedro, inicialmente, queria fazer o remix de alguma música em parceria com Felipe e JS, mas o carioca ficou “tão à vontade” que pediu para fazer uma faixa original.

'Tudo OK' é o hit mais tocado nas bandas e blocos de Carnaval | Foto: Reprodução

“Tudo OK”

A mistura de ritmos também se faz presente na música já aclamada nas casas noturnas amazonenses. “Tudo OK”, do Thiaguinho MT, Mila e DJ JS Mão de Ouro, trazem o mix da batida do Recife com o arrocha, um ritmo baiano e o funk carioca.

Os vocais de Mila, que veio do sertanejo e agora está no funk, conta a história de superação de um amor passado. Hit composto logo após da cantora se divorciar no ano passado.

Outros anos

Em 2000, por exemplo, os hits de carnaval foram Xibom bombom, do grupo “As meninas”, e “Cabelo raspadinho”, da ex-banda baiana “Chiclete com banana”. Dez anos depois, a música “Rebolation”, do grupo de axé “Parangolé”, foi a mais dançadanos blocos.

Por outro lado, gêneros musicais como o sertanejo, o eletrônico, o funk e sua nova vertente chamada de “brega funk” tem conquistado os repertórios das bandas e blocos brasileiros nos últimos anos.

Em 2017, o sucesso “Todo dia”, de Pabllo Vittar, foi a música mais ouvida no Carnaval. Já em 2018, Jojo Toddynho, Anitta e Mc Loma dividiram a medalha de hit de ouro com “Que tiro foi esse?”, “Vai Malandra” e “Envolvimento”. Já no ano passado, a música que não faltou em nenhuma festa de Carnaval foi o hit “Jenifer”, do cantor Gabriel Diniz.