Bloquinho charmoso aquece a folia no sábado de Carnaval em Manaus

Manaus- Sábado de carnaval com alegria, segurança, diversão e as melhores atrações da cidade é no Moai Restobar . Neste sábado (22), a casa mais charmosa de Manaus, localizada na avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste realiza o bloquinho charmoso, a partir das 21h.

A festa que tem como lema "nosso amor é a folia" recebe Maykinho e Feras do Forró, Freelancer, Vanessa Auzier e Jean Carlos. Nos intervalos, Dj Camilo Cruz aquece a folia.

Para curtir a folia momesca sem pagar nada, a casa disponibiliza lista vip nas redes sociais, com entrada gratuita até a meia-noite. Após, entrada passa a custar R$20. A área vip com direito a open bar até as 04h da manhã está no valor de R$50.

Durante todo o mês de fevereiro o Moai realizou festas temática inspiradas na folia e segundo o proprietário da casa, Gerson Sampaio, o bloquinho charmoso é mais uma delas que serve como esquenta para a Banda do Moai, a ser realizada no próximo dia 25. "Nossa ideia era de realizar festas de carnaval temáticas, mas nós queremos fugir daquilo que todo mundo já faz. Por isso a cada festa nós trazemos uma novidade, tanto que no dia da Banda vamos sortear um carro. Nós queremos que quem visite o Moai se sinta bem sempre", afirma o proprietário.

Os aniversariantes do mês de fevereiro que quiserem comemorar na casa ganham um espaço exclusivo, além de uma lista vip sem números mínimos de convidados, um combo de Hulk e Nordk. Mas, para realizar a festa de aniversário no local é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602.

