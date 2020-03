Como sobrevive a última videolocadora em Manaus na era do streaming

Manaus- Antes da nossa vida ser tomada pela comodidade das TVs por assinatura e contratação das telas da Netflix, o cinéfilo precisava ir até as locadoras de filmes alugar o que desejava assistir e devolver dentro da data estipulada. Acredite ou não as locadoras eram a fonte daquele date perfeito de sábado à noite, onde o crush ia na sua casa para assistir filme ou daquele programa em família em que todos votam no filme que desejam ver e vence o mais votado. E com tantas opções de serviços de streaming tem gente que não deixou essa prática de lado, mas a pergunta que não quer calar é: ainda existe locadoras de filmes? O EM TEMPO foi as ruas para mostrar como as locadoras sobrevivem.

Na década de 90, Manaus comportava cerca de 200 locadoras espalhadas por toda cidade, atualmente o número de casas de vídeo existentes na capital é menor, mas o serviço não está obsoleto, é o que mostra o proprietário da Take Vídeo, Overland Cruz, que está a mais de 24 anos no ramo.



A locadora foi adquirida em 1996, pelo engenheiro elétrico que tinha o costume de alugar filmes, Overland decidiu comprar a locadora pois estava doente e pretendia deixa-la como fonte de renda para família já que o mercado estava crescendo no mundo inteiro. “Eu estava com problema no coração e achava que ia morrer, para não deixar minha família desamparada eu comprei a locadora, mas eu não morri e a locadora deu muito certo”, relembra com animação.

Inicialmente a Take Vídeo alugava as VHS mas logo foi tomada pela chegada dos DVD’s sendo a 1° locadora a disponibilizar esse produto aos clientes, chegando até três filiais espalhadas pela cidade. “Nós sempre trabalhamos com lançamentos, esse é nosso forte, é o que as pessoas sempre procuram e a gente sempre busca atender a todos os desejos”.

Pirataria

Mas como nem tudo dura para sempre, as locadoras foram prejudicadas pela pirataria que caiu no gosto popular, apesar da baixa qualidade, o custo dos filmes oferecidos pelos “pirateiros” era mais barato e o produto era do vendido ao cliente e não mais alugados.

Overland lembra que foram tempos difíceis. “Tivemos que fechar as filiais por que a procura das pessoas diminuiu, logo depois os fornecedores começaram a investir nas TVs por assinatura para não serem prejudicados também. Desde então o tempo de janela da locadora foi diminuindo até o ponto de grande parte fecharem as portas”.

Estratégia

Para manter as vendas o proprietário investiu nas redes sociais, ele conta que até hoje faz divulgação dos filmes disponíveis na locadora pelo Facebook, além de noticiar os clientes fixos pelo WhatsApp quando chega lançamentos.

“Tivemos que achar uma solução para a clientela não acabar, por isso usamos as redes sociais que ajudam bastante e temos clientes fixos que sempre aparecem para alugar".

Além das estratégias digitais a Take Vídeo ainda recebe demandas didáticas, estudantes que vão até o espaço para alugar filmes recomendados por seus professores.

Mas apesar de todo o esforço, o proprietário afirma que a cada dia o movimento diminui. “Antes nos alugávamos 1,2 mil filmes em um sábado, hoje o mês fecha com 400 filmes alugados”.

Overland diz que o que mantém o serviço ativo é o amor pela sétima arte, mas destaca que precisou migrar para outras fontes de renda, deixando a locadora apenas como hobby.

Acevo

Atualmente a Take Vídeo é uma das únicas locadoras da cidade e conta com um acervo de 37 mil filmes, número esse que cresce conforme os filmes são lançados.

O local funciona de segunda a sábado das 14h às 23h e domingo de 18h às 22h, na avenida Perimetral, 614, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Apesar da comodidade de ter todos os filmes que quiser na palma da sua mão é sempre bom ter a nostalgia de alugar um filme e assistir para deixar o coração quentinho e se você nunca teve essa oportunidade, prepara a pipoca, junta os amigos e procura a locadora na cidade mais próxima de você, temos certeza que vai achar o que procura.