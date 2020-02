Bloquinhos agitam o fim de semana de Carnaval em Manaus; veja a lista

Os ritmos vão do tradicional axé e samba, ao inovador com sertanejo, forró e até música eletrônica | Foto: Divulgação

Manaus - O Carnaval chegou! Depois de semanas esperando o momento mais aguardado do ano, os amazonenses já podem finalmente cair na folia. Não há desculpas para ficar em casa e deixar de aproveitar pelo menos um “bloquinho” de rua em Manaus

Segundo Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), acontecerá aproximadamente 350 blocos e bandas de rua entre sábado (22) e terça-feira (25). Ritmos que vão do tradicional axé e samba, ao inovador com sertanejo, forró e até música eletrônica.

Confira a lista dos principais blocos e bandas de rua que acontecem neste fim de semana em Manaus .

É a primeira vez que o cantor fará o 'Bloco do Japa' | Foto: Divulgação

Bloco do Japa

O cantor amazonense George Japa se prepara para comandar pela primeira vez um bloco de carnaval com o seu nome. O ‘bloco do Japa’ será realizado nesta sexta-feira (21), a partir das 21h, no All Night Pub, localizado na avenida Efigênio Salles, Aleixo, Zona Sul de Manaus.

Os ingressos já estão à venda no valor de R$30 na bilheteria do All Night e no aplicativo da casa. O Salomé Vieiralves também é ponto de vendas. Os 300 primeiros que comprarem os ingressos ganham uma camisa do bloco e terão direito a open bar até a meia-noite.

Bloco do Axerito

Com novo local, o Bloco do Axerito 2020 acontece no sábado (22) a partir das 16h, na área de eventos da UNICenter Nilton Lins, localizado no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

A folia será comandada por Prata Filho (participação de Randerson Couto e Grupo Cacildis), Dj Daniel Barreto, George Japa (participação de Kadu Almeida), João Victor & Rodrigo (participação de Daniel Trindade), Dj Layla Abreu, Banda Marrakesh (participação de Jyou Guerra) e Dennys Salvador (participação de Adriano Arcanjo).

O folião pode adquirir o Kit Área Vip por R$ 40,00 (copo + abadá + ingresso) ou Kit Camarote Premium, por R$ 120,00 (copo + abadá + ingresso – Open Bar Premium até 20h).

A 39ª edição do Carnaval de Educandos acontece de sábado (22) até terça-feira (25) | Foto: Divulgação

Carnaval de Educandos

Ainda no sábado (22), e seguindo até a terça-feira (25), a partir das 17h, a 39ª edição do Carnaval de Educandos acontece na rua Boulevard Rio Negro, entre as ruas Inocêncio de Araújo e Amâncio da Miranda.

Conhecido como “Galo de Educandos”, o bairro tem a estimativa de receber mais de 7 mil pessoas por noite. A edição de 2020 traz o tema “Educandos Renasce das Cinzas com Alegria”, que tem o objetivo de transformar o que seria apenas uma festa em um instrumento de solidariedade, ao transmitir o sentimento de alegria às vítimas do incêndio que deixou sem lar mais de 600 famílias em 2017.

A edição do 'Bloco do Vieiralves' deste ano acontece pela primeira vez na Nilton Lins | Foto: Divulgação

Bloco do Vieiralves

Já no domingo (23), a folia amazonense toma conta no “Bloco do Vieiralves” a partir das 16h, com a Orquestra Manaus Frevo, Prata Filho (participação de Jyou Guerra), Dj Evandro Jr (participação de Dennys Salvador e John Veiga), João Victor e Rodrigo (participação do Grupo Estrelas e Uendel Pinheiro) e Banda Marrakesh (participação de George Japa).

Para dar conforto e segurança ao público, a folia acontece na área do Estacionamento da UNICenter Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul Manaus. O local tem capacidade de receber 70 mil pessoas. O público pode adquirir o Kit Área Vip, por R$ 30,00 (copo + abadá + ingresso) ou o Kit Camarote Pagode do Decreto, por R$ 100,00 (copo + abadá + ingresso – Open Bar até 20h).

'Bloco das Piranhas' é um dos mais antigos de Manaus | Foto: Divulgação

Bloco das Piranhas

Celebrando 40 anos, o “Bloco das Piranhas”, um dos maiores e mais tradicionais blocos de rua, acontece também neste domingo (23), a partir das 15h, no Podium da Arena da Amazônia, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Neste ano, atrações de peso estão confirmadas para agitar o público. Guto Lima, Uendel Pinheiro, Wanessa Alzier, Denis Salvador, Banda Impakto, Banda Marrakesh, Xiado da Xinela e Banda Bates compõe o time que vai animar a festa durante 11 horas. Os DJs Luciano Matheus, Layla Abreu, Saymonn Martins, Adriano Brito, Sama e Saymo também marcarão presença.

A edição deste ano traz a atração nacional 'A Banda Mais Bonita da Cidade' | Foto: Divulgação

Bloco do Eu Sozinho

Criado em alusão ao segundo álbum de estúdio da banda carioca Los Hermanos, o “Bloco do Eu Sozinho” acontece a partir das 14h30, deste domingo (23), no Assinpa – Clube do INPA, localizado na Rua da Lua, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Além de prestar homenagem com a banda cover oficial chamada “Camelos Barbados”, o festival conta a atração nacional “A Banda Mais Bonita da Cidade”, que não vem a Manaus desde 2011. Abrindo a casa, a festa ainda conta com a banda amazonense “Alaídenegão”. Os ingressos já estão no terceiro lote, sendo vendidos a partir R$ 55 pelo site ingresssofly.com

'Bloco do Caldeira' acontece nesta segunda (24) | Foto: Divulgação

Bloco do Caldeira

Começando a semana com a folia ainda a todo vapor, os amazonenses poderão aproveitar as marchinhas tradicionais de Carnaval a partir das 16h desta segunda-feira (24), no Bloco do Caldeira, localizado na rua José Clemente, Centro Histórico de Manaus.

Neste ano, as atrações do bloco ficam sob comando das bandas Pororoca Atômica e Chargorfas que entregarão muita lambada, carimbó, ska, brega, marchinha e frevo.

Vai ter bloco para todos os gostos | Foto: Divulgação

Carnatronic

Já para quem prefere música eletrônica, ainda na segunda-feira (24), acontece a edição do Carnatronic 2020. O evento está marcado para iniciar às 16h no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, localizado na avenida Perimetral, Zona Centro-Sul de Manaus.

Criado em fevereiro de 2016 como uma forma de carnaval alternativo, os amantes da música eletrônica poderão prestigiar o primeiro bloco de E-Music de Manaus, envolvendo todas as vertentes do gênero por apenas R$ 22. Os ingressos podem ser comprados no site shopingressos.com.br

O 'Galo de Manaus' encerra o feriado de Carnaval | Foto: Divulgação

Galo de Manaus

Mais de 12 horas de programação musical. Assim será a edição deste ano do Galo de Manaus na Terça Gorda de Carnaval (25) a partir das 15h, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, localizado na rua Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Oeste da capital.

A festa contará com a participação de grandes atrações, entre elas, Zezinho Corrêa apresentando o Especial Elba Ramalho, a Banda Oficial do Galo de Manaus, Guto Lima, Eduardo Dornellas, João Victor & Rodrigo, Adriano Arcanjo, Manaus Frevo, Bloco Afro, Banda Bates especial Mamonas Assassinas, Pororoca Atômica, Vanessa Auzier e Dj Evandro Jr e XDX, Forró Ideal, Zezinho Corrêa com Especial Elba Ramalho e ainda a participação dos DJs, Graciano Rebelo, Layla Abreu, May Seven, Cézar Dantas, Elielton Menezes e outros.

O Galo tem entrada gratuita. Mas aqueles que buscam mais conforto podem optar em adquirir os ingressos para área VIP Recife – nas compras antecipadas, ganham como brinde um Frevolê (camisa)-, que custam R$ 60 (sem mangas, meia entrada) e R$ 80 (com mangas, meia entrada), todos com open bar das 16h às 00h de água, refrigerante, cerveja e caipirinha.