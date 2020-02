‘Bloco do Vieiralves’ acontece na Nilton Lins neste domingo (23)

| Foto: Divulgação

Manaus- O Carnaval chegou e é claro que a capital amazonense não poderia deixar de receber mais uma edição do “Bloco do Vieiralves”. A partir das 16h deste domingo (23), a sexta edição do evento acontece pela primeira vez na área do estacionamento do UNICenter da Universidade Nilton Lins , localizado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

O palco de grandes eventos como a Expoagro e Chef Urbano, também receberá outros dois blocos famosos da cidade: o Bloco do Axerito no sábado (22) e o Bloco do P10 na terça-feira (25), consolidando o espaço como a “cidade do Carnaval”.

Cantor John Veiga | Foto: Divulgação

O bloco começou há oito anos quando os empresários do bairro se reuniam para fazer uma banda de Carnaval. Segundo o CEO da Smart Bureau Comunicação e Entretenimento, Kleber Romão, a primeira edição recebeu aproximadamente duas mil pessoas na rua.

“O Banda do Vieiralves foi crescendo e tomando grandes proporções, os empresários decidiram por não fazer mais a banda por conta das questões de segurança e conforto. Após dois anos sem a realização da Banda do Vieiralves, em 2018, a pedido do Presidente da Associação de Empresários do Vieiralves – AEV, assumi a produção da Banda. Saindo da reunião em que definimos a data do evento, parei para lanchar e coincidentemente, encontrei os cantores João Victor e o Rodrigo, falei que iria fazer um evento no domingo de Carnaval no Vieiralves, e eles falaram que também iriam fazer um evento de Carnaval na mesma data e no mesmo bairro. Com isso, decidimos nos unir e realizar a primeira edição do Bloco do Vieiralves, na rua Pará. O sucesso foi tanto que reunimos mais de 40 mil pessoas e desde então não paramos mais”, contou Kleber.

Novidades 2020

Os artistas que compõem o quadro das atrações para esta edição são a Orquestra Manaus Frevo, Prata Filho (participação de Jyou Guerra), Dj Evandro Jr (participação de Dennys Salvador e John Veiga), João Victor e Rodrigo (participação do Grupo Estrelas e Uendel Pinheiro) e Banda Marrakesh (participação de George Japa).

Cantor Prata Filho cantará os seus maiores sucessos | Foto: Divulgação

Segundo Kleber, foi montada uma enorme estrutura com qualidade para receber mais de 70 mil foliões, com uma área de estacionamento para receber aproximadamente 4 mil carros.

Os brincantes poderão aproveitar a festa com conforto e segurança, pois a equipe de produção disponibiliza um posto médico composto por duas ambulâncias e um corpo de segurança com mais de 300 profissionais dispostos por toda a área do evento.

Ingressos

O acesso a pista, que corresponde a 90% do espaço, é gratuito. Mas para quem prefere um espaço mais reservado serão vendidos Área VIP e Camarote, com kits disponíveis apenas para os primeiros 500 compradores.

Dupla Victor e Rodrigo agitam a festa | Foto: Divulgação

O público pode adquirir o Kit Área Vip, por R$ 30,00 (copo + abadá + ingresso) ou o Kit Camarote Pagode do Decreto, por R$ 100,00 (copo + abadá + ingresso – Open Bar até 20h).

Os kits podem ser adquiridos no Axerito, Adrianópolis, nas Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular, Os Barbeiros, Vieiralves, Uai Sô, Millenium Mall ou pelo site shopingressos.com . Mais informações pelo número: (92) 9 9331-6018.

*Com informações da assessoria