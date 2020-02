Bloco Pimental com Sal completa um ano e agita foliões em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus- Voltada para musicalidade brasileira, a festa Pimenta com Sal está em ritmo de Carnaval e completa um ano em fevereiro . Com line-up variado, o bloco acontece no próximo sábado (22), a partir das 18h, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, Centro de Manaus.

Do Brega ao Pop, as DJs "Caróis", como são conhecidas as produtoras Carol Amaral e Caropl Pedrosa - vão se empenhar em fazer o público suar, explorando os mais variados estilos. Amaral é residente da Popsicle e produtora do Baile da Nega e esteve no line das últimas duas edições do Passo a Paço, já a Carol Pedrosa produz as festas: Se Joga, De Leve, Spot e On the Scene.

Rosilvado Menestral e os Metais de Olinda também vão agitar a festa, além da banda regional Marrapaiz, que tem músicas autorais mesclandos os estilos beirãdão, carimbó, lambada, brega e algumas levadas que lembram antigas marcinhas de carnaval.

Os ingressos antecipados estão a venda no Sympla, no valor de R$ 15. Os 150 primeiros foliões a chegarem no espaço vão ganhar um copo personalizado do bloco.

