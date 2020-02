E.E. Leopoldo Neves realiza projeto sobre origens do Carnaval

Manaus- Celebrar a arte e a cultura. Este é o principal objetivo da primeira edição do projeto “Leopoldo Neves na Folia”, que propôs a estudantes da rede estadual conhecer um pouco mais sobre a origem da festa mais popular do país, o carnaval. A atividade aconteceu nesta sexta-feira (21), na Escola Estadual Leopoldo Neves, localizada na zona sul de Manaus, e contou com ações que incluem pesquisas, apresentações culturais e concursos de fantasia e máscara, entre outras.

Segundo a gestora Celeste Araújo, a folia foi recebida com muita festa entre os alunos. “A princípio, nossos estudantes estavam tímidos, até mesmo para desenvolver as brincadeiras e danças que criamos. Porém, isso logo foi dando lugar à criatividade e à inspiração que só o Carnaval traz”, conta.

Além das apresentações, os estudantes debateram sobre temas de extrema relevância, como o combate às drogas e a gravidez na adolescência.

A idealizadora da iniciativa, professora Suanne Ferreira, revela que, além de promover a diversão, a equipe escolar pensou ainda em trazer temas essenciais para os jovens. “Trouxemos aos alunos a possibilidade de refletir sobre os pontos negativos que, infelizmente, também acontecem, tal como o uso de drogas, a gravidez na adolescência, o assédio e outros, pois acreditamos no papel da escola como espaço de proteção e apoio aos alunos”, enfatiza.

A estudante do 7º ano, Sofia Cunha, 11, falou sobre a sua participação: “Achei muito legal, porque, além de me divertir, aprendi muito sobre como tudo começou e toda a história do Carnaval pelo País e no Amazonas. Hoje, falei sobre as principais escolas de samba de Manaus e acabei tendo acesso à trajetória de escolas de samba tradicionais que eu ainda não conhecia”, disse.

Concursos

Durante a atividade “Leopoldo Neves na Folia”, os alunos participaram de concursos de máscaras, passista da escola e fantasias.

Vencedora do concurso de fantasias, a estudante Ana Sofia, 11, customizou o seu figurino e falou sobre a sua inspiração. “Vim fantasiada de Moana, que é uma personagem independente e que me inspira muito. Fiquei muito contente de ganhar esse concurso, por poder representar outras alunas, também”, destacou.

