Empresa 'Carioca Eventos' trará shows de artistas do RJ a Manaus

Os sócios da Carioca Eventos, Gabriel Araújo (à esquerda) e Adão Chaves (à direita) | Foto: LEONARDO MOTA

Manaus - Em Manaus, curtir as festas do Rio de Janeiro ficou fácil, e a inovação é fruto da nova empresa “Carioca Eventos”, que entra no mercado com uma proposta diferenciada. O novo empreendimento surge na capital amazonense para oferecer shows de samba, pagode, funk e MPB ao público que procura entretenimento na noite manauara.

Já com o primeiro show marcado, a empresa organiza o primeiro “CarnaFunk” em 2020. O evento acontece no próximo sábado (29), no Copacabana Chopperia, situado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste, com a sensação do momento: Thiaguinho MT, dono do hit “Tudo ok”, que já se tornou sucesso nacional e é a música sensação do Carnaval deste ano.

A novidade foi desenvolvida pelos sócios Adão Chaves e Gabriel Araújo, que buscam repaginar e dar novos ares aos eventos da cidade.

De acordo com o profissional de marketing Gabriel Araújo, o propósito é trazer a capital carioca para Manaus. “Todo manauense é apaixonado pelo Rio de Janeiro e pela cultura carioca, então estava mais do que na hora de trazer esses ritmos para Manaus. Queremos literalmente trazer os hits cariocas para a capital amazonense, em todos os cenários”.

Gabriel Araújo é profissional de marketing | Foto: LEONARDO MOTA

O profissional possui grande renome na região Norte, além de ser conhecido como o “jovem gênio do marketing” por colecionar inúmeros prêmios de marketing e desenvolver trabalhos significativos na cidade.

Gabriel explicou, ainda, que as festas também vão contar com decoração que remete aos pontos turísticos do Rio de Janeiro, além de referenciar autores e cantores famosos da cidade maravilhosa.

Inovação

O projeto, que busca valorizar os eventos do tipo da cidade, surgiu por meio do olhar empreendedor do empresário e advogado Adão Chaves, que identificou a carência de festas desses estilos músicas na cidade. “Assim que cheguei em Manaus, percebi que a cidade não oferecia eventos de samba, mas vi muitos shows sertanejos. Então, foi aí que tive a ideia de montar um lugar que oferecesse essas festas. Conheci o Gabriel, e hoje estamos fazendo acontecer", ressaltou.

Adão Chaves, um dos empresários e sócios da Carioca Eventos | Foto: LEONARDO MOTA

Novo Point

A dupla também conta com o bar “Espaço Carioca”, localizado na rua Libertador, nº101, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, em frente ao restaurante Banzeiro.

O local promove eventos de samba todas as sextas e sábados, a partir das 21h, oferecendo música ao vivo e o típico samba carioca, além de alguns grupos de pagode e funk, dividido em áreas vip e pista.

"O Espaço Carioca é o início do nosso sonho. Hoje ele tem conquistado grande espaço na cidade, recebemos um público muito significativo todos os finais de semana", afirmou Adão.

Diferencial



A “Carioca Eventos” promete entrar com tudo na agenda de shows de Manaus e oferecer grandes estruturas, músicas da atualidade e edições inéditas. Os proprietários afirmaram ainda que não medem esforços para trazer as melhores atrações para a cidade, e a promessa é trazer artistas que nunca estiveram na cidade antes, mas, ambos garantem que os valores serão acessíveis em ambientes confortáveis para que a população possa aproveitar a vontade e se divertir em grande estilo.

Sócios da Carioca Eventos em visita ao Jornal Amazonas Em Tempo | Foto: LEONARDO MOTA

"A nossa missão é fazer as pessoas experimentarem uma sensação única com os nossos eventos. Quem nunca foi ao Rio, vai poder desfrutar das originais festas cariocas, por meio dos shows promovidos pela Carioca Eventos", afirmou Gabriel.

Ainda de acordo com a produção do evento, inicialmente os shows serão realizados nas tradicionais casas da capital, mas, no futuro, a proposta é promover as festas em um local próprio - ainda a definir.

"Desenvolvemos serviços em grande estilo e por isso estamos trabalhando para oferecer nossos eventos em um lugar próprio, talvez no encantador Espaço Carioca ou até mesmo em uma estrutura maior", concluiu Adão.