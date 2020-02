Teatro Amazonas recebe concurso de fantasia e máscaras neste domingo

Manaus - O Concurso de Fantasias Adulto e de Melhor Máscara promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa será realizado neste domingo (23), às 17h30, no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.



O Concurso de Fantasias Adulto contemplará seis categorias: Luxo Masculino, Luxo Feminino, Originalidade Masculina, Originalidade Feminina, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, e Melhor Idade (a partir de 60 anos).

Já a modalidade Melhor Máscara contará com duas categorias: Originalidade e Luxo.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria das modalidades Adulto. Na modalidade Melhor Máscara, apenas o primeiro lugar das duas categorias.

Agenda:

Concurso de Fantasias Adulto e Melhor Máscara

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro, zona sul

Horário: Às 17h30