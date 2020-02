Andanças de Ciganos conta a história do leite no Sambódromo

A escola contou a história do leite | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - O Grêmio Recreativo Social Andanças de Ciganos foi a terceira a se apresentar na avenida do Sambódromo neste sábado (22). A escola trouxe como tema "Leite - O Líquido Da Vida No Deleite Do Carnaval’’.

A comissão de frente da escola trouxe 15 dançarinos com roupas típicas da Grécia antiga. O brilho é a chave principal da primeira aparição.

O carro abre alas lembra o Olimpo, templo sagrado na Grécia antiga. Primeiro mestre-sala e porta-bandeira tiveram problemas na fantasia e precisaram ser amparados pela equipe técnica. O peso da fantasia não permitiu o momento da evolução.

Já as baianas vieram com bonecas no colo e mantos que simbolizam Santa Maria.

O primeiro carro alegórico trouxe fé em cores. Esculturas de anjos com espadas e trombetas encheram a alegoria de dourado. Verdadeiros sultões faziam parte da bateria da escola.

Porta-Bandeira teve problemas com a fantasia | Foto: Bruna Oliveira

Da Grécia, a viagem continua na Índia (lugar onde a vaca é animal sagrado), Egito e África com as amas de leite. O carro alegórico com um navio negreiro e grande escultura de uma escrava amamentando foi destaque neste momento do desfile.

A ala com fantasias de cifrões conta o lucro adquirido pela venda do produto mundialmente produzido e exportado.

Uma grande alegoria trouxe a industrialização do leite e a história do produto na Amazônia. O local mais especifico é Autazes, representado com o agronegócio e geração de emprego.

Ala das Baianas da Andanças de Ciganos | Foto: Bruna Oliveira

Cheia de simpatia, a rainha de bateria, Rayssa Santos, encantou no desfile. Ela ficou famosa após participar de um reality show local.

A arquibancada, decorada com as cores e faixas da escola, contou com poucos torcedores.

A escola de samba Andanças de Cigano entrou na avenida com 20 alas, quatro carros alegóricos, um tripé e cerca de 2 mil e 200 componentes.