Reino Unido da Liberdade conta a viagem do turista apaixonado pelo AM

Reino Unido da Liberdade buscou narrar as emoções de um turista europeu em uma viagem fantástica pelo Amazonas | Foto: Daniel Boechat

Manaus (AM) - Defendendo o título de campeã do Carnaval em 2019 - o quarto consecutivo - e de olho no 14º troféu, única escola de Manaus a conquistar tal feito, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Reino Unido da Liberdade apostou no enredo "Turismo: - o Amazonas de Braços Abertos para o Mundo. Uma Viagem Fantástica", em que enaltece os vários tipos de turismo da região, ressaltando a importância da atividade como fonte econômica e como fator importante para a preservação da Amazônia.

Enredo:

O enredo da Reino Unido da Liberdade, em 2020, buscou narrar as emoções de um turista europeu em uma viagem fantástica pelo Amazonas, expresso no desfile ao demonstrar, no final de uma viagem pela floresta, a importância do turismo para a geração de renda e riqueza. Esse turista sonhou com uma terra encantada de verde bonito e beleza singular, até que o personagem pede aos deuses da floresta que o conduzam a um esplêndido lugar, o Amazonas. A partir desse instante, passa a viajar pelas maravilhas da Amazônia, expressado por meio do enredo: "Turismo - Amazonas de Braços Abertos para o Mundo. Uma Viagem Fantástica".

A escola busca o pentacampeonato | Foto: Daniel Boechat

Desfile

O desfile foi dividido em quatro partes com focos diferentes. O primeiro, voltado ao Ecoturismo, com destaques à fauna e flora do Estado e a importância na geração de empregos. Os dois carros alegóricos exibiram detalhes suntuosos reforçando as belezas naturais.

No segundo, o destaque é para o turismo gastronômico: as comidas típicas da região ditam o ritmo do desfile.

Nós dois últimos, os aspectos culturais são postos em evidência. Primeiro, com o turismo religioso, dando destaque para as festas de Nossa Senhora do Carmo, do Rosário, entre outras.

Trazendo, por fim, os festivais culturais como o de Parintins, a Ópera e as cirandas de Manacapuru, a última parte do desfile fechou com chave de ouro ao apresentar, em conjunto, o Teatro Amazonas e os bois-bumbás do Festival Folclórico de Parintins, Garantido e Caprichoso.

O Carnavalesco Zilkson Reis explicou que o enredo com o tema sobre o turista buscou mostrar um cidadão europeu que, de tão distante, pediu aos deuses da floresta que o conduzissem a um lugar de beleza infinita, onde ele pudesse vislumbrar a fauna e a flora. A Reino Unido transformou o tema em um desfile empolgante, por meio de um viagem fantástica do personagem pelo Amazonas.

mestre-sala e porta-bandeira | Foto: Daniel Boechat

O Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Reino Unido da Liberdade é uma das maiores agremiações carnavalescas da cidade, com coleções de títulos.

A escola desfilou com cinco carros alegóricos, um módulo da Comissão de Frente, 28 alas, 250 ritmistas e aproximadamente 4,5 mil componentes.

Nos 38 anos de fundação, a Reino Unido da Liberdade disputou 30 títulos, sagrando-se 13 vezes campeã do Grupo Especial de Manaus, sendo que o tetra ocorreu com o enredo "Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros - A Bênção Mãe Zulmira".

Com passagem deslumbrante, a escola levantou o público nas arquibancadas, mostrando as belezas e a cultura do Amazonas a serem exploradas como atrações turísticas.

Títulos da Escola:

7 títulos de campeã: 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019

5 vice-campeã: 2006, 2007, 2009, 2010 e 2015

2 terceiros-lugares: 2008 e 2013





Ficha Técnica:

Escola: Reino Unido da Liberdade

Enredo: Turismo - Amazonas de Braços Abertos para o Mundo. Uma Viagem Fantástica

Samba-Enredo: "Turismo - Amazonas de Braços Abertos para o Mundo. Uma Viagem Fantástica"

Fundação: 05.09.1981

Componentes: 4.500

Entrada na Avenida: 0 h