Empolgada, torcida acredita na vitória da Grande Família

Apaixonada, a torcida celebrou o desfile | Foto: Naylene Freire

Manaus - A escola que foi vice-campeã na disputa do ano passado chegou com tudo na avenida do samba na madrugada deste domingo (23). A Grande Família trouxe o enredo “Sou manauara - há 350 anos sentindo orgulho do meu chão”, em homenagem a Manaus e seus habitantes.

Além de uma linda apresentação com uma digna homenagem à capital amazonense e seus costumes, a torcida da vermelha e branca preencheu boa parte da arquibancada. Cantando e sambando, os foliões já celebram a tão sonhada vitória.

Família prestigiando o desfile | Foto: Naylene Freire

“Eu sou a Grande Família. Não tem para ninguém, ela será a campeã deste ano. A emoção é enorme, sou Grande Família desde 1997, sou amazonense com muito orgulho e luto pela minha escola”, disse, emocionado, o ajudante de caminhoneiro Eduardo Gomes.

A doméstica Conceição da Silva também contou para o Portal EM TEMPO sobre a sensação de prestigiar a escola do coração na avenida.

Torcedores acreditam na vitória | Foto: Naylene Freire

“Desde quando a Grande Família foi fundada no São José, eu sou da escola. Faço de tudo para em todos os carnavais eu estar no sambódromo, mas quando não consigo acompanho pela televisão. Se Deus quiser vamos levar o título”, feliz contou Conceição.

Emocionados, os foliões entoavam o enredo decorado, inclusive a Júlia Da Silva, de apenas 7 anos, cantou junto com os familiares. “Eu amo Carnaval. É a minha primeira vez no sambódromo, mas espero que meu pai me traga mais vezes”, declarou a pequena Júlia.

A torcida agitou | Foto: Naylene Freire

Orgulhoso e apaixonado pela Grande Família, industriário Geraldo Júnior, pai de Júlia, conta que ficou encantado com a apresentação da escola.

“Esse é meu primeiro ano acompanhando de perto o Carnaval de Manaus, aproveitei e trouxe minha família. Essa torcida é maravilhosa. Essa energia não sentimos em casa. Só vindo para saber o clima, como é essa emoção. Eu adoro a vermelha e branca e toda minha família também ama”, disse Geraldo. A torcida permaneceu cantando até o fim do desfile.