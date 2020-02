Com homenagem a Manaus, Grande Família luta pelo título

Carro alegórico de A Grande Família, no Carnaval 2020 | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - A quinta escola do Grupo Especial a desfilar, na madrugada deste domingo (23), no Sambódromo de Manaus, foi o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba (GRECS) A Grande Família, agremiação vermelha e branca do bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. A Escola contagiou o público com o enredo de amor a Manaus: “Sou manauara - Há 350 anos sentindo o orgulho desse chão”.

Há 34 fazendo parte do carnaval, a gigante da Zona Leste, com uma das maiores torcidas da cidade, apresentou o histórico de Manaus, a cultura, pontos turísticos, além da gastronomia com sabores amazônicos. A escola também apresentou na avenida carros alegóricos grandiosos com movimentoS e muitos destaques.

Porta-bandeira de "A Grande Família" | Foto: Daniel Landazuri

O samba deste ano foi um dos pontos fortes da escola, pois pegou na boca do público. Composto pelo homenageado e sambista Murilo Rayol, trouxe o refrão: "Sou manauara de coração/Com muito orgulho filho deste chão/ Eterna paixão, amor de verdade/ Manaus, minha feliz cidade".

“A expectativa é muito grande, a escola vem muito forte. A comunidade está muito orgulhosa com esse enredo. Pode esperar que, na apuração, A Grande Família será campeã”, relatou emocionado Alvacir Siqueira, diretor de harmonia da escola.

Um dos carros alegóricos da Grande Família | Foto: Daniel Landazuri

A escola desfilou com cerca de 3.500 brincantes, divididos em 23 alas, sendo que duas delas foram compostas por membros da comunidade da Zona Leste.

Ficha Técnica

Escola: A Grande Família

Fundação: 19.03.1986

Enredo: "Sou Manauara, há 350 anos sentindo orgulho desse chão"

Componentes: 3.500

Entrada na Avenida: 1h20