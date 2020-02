Destaque da Coroado cai de carro alegórico no Sambódromo

Manaus - O destaque do carro abre alas da escola de samba Coroado caiu de uma altura de aproximadamente três metros, no momento que a agremiação estava entrando na avenida do sambódromo, na manhã deste domingo (23).

O homem, que não teve o nome divulgado, foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Ele foi imobilizado em uma maca e levado consciente para uma unidade de saúde da cidade, em uma ambulância da corporação.

O carro de onde o homem caiu | Foto: Daniel Landazuri

Conforme informações, ele se desequilibrou do carro e caiu na plataforma. Logo após, foi colocado no chão com a ajuda de outros componentes da escola.