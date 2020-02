Mocidade do Coroado leva Iranduba para sambódromo de Manaus

Coroado foi a última escola a desfilar | Foto: Daniel Landazuri

Manaus- Fechando o desfile do Grupo Especial, a Mocidade Independente do Coroado, agremiação que desde 2014 não desfilava no Grupo Especial, entrou na avenida do Samba, em Manaus com o enredo “Do barro ao petróleo verde, a Mocidade vem coroar o sonho maturo, Iranduba a cidade do futuro”, sobre um projeto de economia sustentável no município da Região Metropolitana de Manaus, que pretende usar algas para produção de combustível.

A escola que voltou este ano para o grupo especial, entrou decidida a se manter na divisão de elite da folia, com quatro carros alegóricos, 23 alas e 250 ritmistas na bateria "Coroa de Ouro", que mostrou diferencial em relação aos antigos carnavais.

O diretor da escola, Edivaldo Almeida, explicou a importância de a escola voltar ao grupo especial “O amor pelo Coroado me fez lutar por essa escola e ela está aqui hoje novamente. Há 31 anos que eu moro no coroado, é meu bairro do coração. Perdendo ou ganhando, eu sou Coroado. Nunca pensei em ir para outra escola. Minha única expectativa hoje é permanecer no grupo especial. Ganhar, nós sabemos que não temos condições, é difícil”, disse o diretor.

Momentos do desfile da Coroado | Foto: Daniel Landazuri

Para se manter no grupo especial, a Mocidade Independente do Coroado contou com a criatividade do artista do Festival Folclórico de Parintins Oséas Bentes.

O primeiro carro alegórico fez alusão ao criacionismo, onde, de cima, surgia o criador. Embaixo, um casal simbolizava Adão e Eva.

Emocionada, a rainha de bateria, Nádila Serrão, conversou com o EM TEMPO. Para ela, o dia ficará marcado. “Eu sinto algo único. Chego a me emocionar porque vi o esforço da nossa escola para estar aqui”, respondeu em lágrimas.

Momentos do desfile da Coroado | Foto: Daniel Landazuri

Durante o desfile da escola, um dos destaques caiu de um carro alegórico. O Corpo de Bombeiros, que estava no local, prestou os primeiros socorros. O homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima do incidente.

A escola encerrou o desfile com a esperança de se manter no grupo especial.