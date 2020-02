Cauxi Eletrizado é destaque do Carnaval nesta Segunda em Manaus

Cauxi Eletrizado nesta segunda volta para a pista da Assinpa, na Morada do Sol | Foto: Divulgação





Manaus - Bloco tradicional na cidade, o Cauxi Eletrizado será um dos destaques desta Segunda-feira de Carnaval (24/2), quando volta para a pista da Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo), com atrações como Wanderley Andrade, DJ Carol Amaral e bateria da Reino Unido e a Banda Oficial, formada por músicos da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus. Os ingressos estarão à venda na bilheteria por R$ 30.

Com o tema Brega Tropical e decoração assinada por Adroaldo Pereira, o evento contará, na estrutura, com área de alimentação, Espaço Kids e a com o lançamento da Estação Cauxi. A festa terá ainda a apresentação do artista Ícaro Pimentas Regionais e Make Express com Rakel Caminha e Érika Guedes.

“A Estação Cauxi é a novidade desta edição, um complexo que será o ponto de encontro da noite, preparado especialmente para o público produzir fotos para as redes sociais, retocar a make e descansar durante a festa”, afirma Davi Escobar, um dos fundadores do bloco, vocalista e guitarrista da Alaídenegão. “Cada detalhe foi pensando para proporcionar ao público a melhor experiência, essa conexão desde a primeira edição do bloco faz toda a diferença”.

Um dos pontos altos da festa também é o tradicional concurso de fantasias, onde os foliões mais criativos concorrem a prêmios como baldes com cerveja e a melhor fantasia é escolhida pelo público. O vencedor ganhará três baldes com cerveja, o segundo lugar terá direito a dois baldes enquanto o terceiro colocado levará um balde como prêmio.

Programação

A DJ Carol Amaral, que estreia no Cauxi Eletrizado, abrirá a festa, às 16h, e também comandará os intervalos entre as bandas, com um set composto de música brasileira.

“Gosto muito do bloco, é sempre uma das minhas paradas obrigatórias no Carnaval de Manaus. Estou muito feliz com o convite porque sou fã dos músicos da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus e do som que eles fazem, que é muito familiar”, comenta a DJ. “Prometo sets de muita música brasileira e mais surpresas”.

Bateria da Reino Unido

Em seguida, será a vez da Bateria da Reino Unido, que, neste ano, está com o enredo “Turismo – O Amazonas de braços abertos para o mundo”, de Reginei Rodrigues, Zilkson Reis e Leonardo Fierro. No repertório da Furiosa, a partir das 18h estarão clássicos do samba amazonense.

Às 20h, a Banda Oficial do Bloco assumirá o palco para uma apresentação em formato diferente, serão três horas e meia de frevos, marchinhas e trabalho autoral, que substituirá o show de cada grupo.

“Vamos incluir o repertório das três bandas, em versões de Carnaval, no setlist da Cauxi Eletrizado”, explica o músico Rafael Ângelo, guitarrista da Alaídenegão e produtor do evento.

Wanderley Andrade fecha a noite

Para encerrar a noite, às 23h30, o cantor Wanderley Andrade, atualmente em estúdio para gravar um disco de inéditas, reunirá no show novas músicas e sucessos como “Traficante do Amor”, “Mas Credo”, “Detento Apaixonado” e “Conquista”.

O Cauxi Eletrizado é inspirado no Quanta Ladeira, bloco conhecido em Pernambuco por fazer versões irreverentes de músicas famosas e reunir artistas de diferentes bandas em um bloco de Carnaval.

SERVIÇO

O QUÊ: 9ª edição do Cauxi Eletrizado

QUANDO: 24 de fevereiro, Segunda-feira de Carnaval, a partir das 16h

ONDE: Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa) – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo

QUANTO: Ingressos por R$ 30, na bilheteria do evento

INFORMAÇÕES: 98210-2438/98100-3399