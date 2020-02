‘Galo de Manaus’ e ‘Bloco do P10’ esquentam Terça Gorda de Carnaval

Manaus - Terça-feira Gorda de Carnaval (24) em Manaus promete testar a resistência dos brincantes com grandes blocos na capital. Tem folia para os amantes das marchinhas tradicionais, axé, sertanejo, pagode e até música eletrônica. Confira os principais blocos que acontecem no feriado mais caloroso do ano na cidade.

A cantora Elba Ramalho será homenageada na edição do 'Galo' deste ano | Foto: Divulgação

Homenagem à Elba Ramalho

Dona de voz inconfundível, carregada de sotaque nordestino, pura melodia e brasilidade, a cantora Elba Ramalho – diva absoluta responsável por embalar os carnavais de raiz por todo o país – será homenageada no Galo de Manaus 2020, um dos maiores blocos carnavalescos do Estado.

Fazendo justiça ao talento de Elba, o bloco apresentará músicas que marcaram a carreira da cantora e promete um verdadeiro “banho de frevo” no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho - Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Oeste da capital.

O compositor pernambucano Eriberto Brandão compôs um frevo especialmente para este bloco. Todas as atrações convidadas, nos palcos e trios, irão apresentar apresentarão alguns dos maiores sucessos de Elba, como também contarão um pouco sobre sua trajetória.

O 'Galo de Manaus' será banhado de muito frevo | Foto: Divulgação

Um frevo consciente

Segundo o produtor cultural Theo Alves, da Coração Blue produções e eventos, responsável pela realização do bloco desde 2009, o propósito do Galo é realizar mais que uma festa de Carnaval, mas um momento de lazer que una diversão, qualidade artística, segurança e responsabilidade social.

“Arrastamos uma multidão todos os anos e não podemos perder a oportunidade de orientar, de educar, servir e devolver a sociedade o que recebemos. Precisamos ir além do entretenimento e deixar um legado cultural, social e de cidadania por meio de campanhas de prevenção, de combate a todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, racismo e intolerância”, contou o produtor.

Os foliões podem realizar doações para a campanha 'Galo Social' | Foto: Divulgação

“Galo Social”

Ainda é possível participar da grande campanha de arrecadação voluntária de donativos chamada “Galo social”, que incluem: ração para cachorros ou gatos, leite em pó integral, arroz, feijão, macarrão, fralda geriátrica e fralda infantil, que serão entregues a ONGs parceiras, em verdadeiro carnaval da inclusão e da solidariedade.

As doações seguem até dia 29 de fevereiro e serão encaminhadas para entidades parceiras do Galo de Manaus: Sem Raça Definida (SDR), organização social que auxilia na conscientização e políticas públicas da causa animal; o Grupo Raio de Sol, atuante no acolhimento social e orientação psicológica para pacientes com doenças do sangue; Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS – Amazonas (RNP+ AM), que trabalha com prevenção, acolhimento social, orientação psicológica e jurídica, e a ONG Salada Solidário, que tem suas ações voltadas as pessoas em situação de risco, idosos, crianças e comunidades afastadas.

Ingressos

O acesso ao evento é gratuito, mas serão vendidos ingressos para Área VIP Recife por R$ 60 que dá direito ao “frevolê” e um open bar de água, cerveja, caipirinha e refrigerante, das 16h às 00h. Os ingressos podem ser adquiridos na Le Mans Rent a Car ou pelo site ingressofly.com.br. E os “frevolês” podem ser retirados nas lojas Via Uno, dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Grande Circular.

“Bloco do P10” de casa nova

Eleito pelo público amazonense como um dos melhores carnavais de rua de Manaus, a sexta edição do “Bloco do P10 também esquentará a terça Gorda de Carnaval. Devido ao sucesso nas edições anteriores, neste ano a folia acontece na área do estacionamento da UNICenter Nilton Lins, localizado no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade.

Segundo o proprietário da Smart Bureau Comunicação e Entretenimento, Kleber Romão, o evento encerra o “Circuito VIP de Carnaval” na Nilton Lins - local que recebeu também “Bloco do Axerito” e o “Bloco do Vieiralves” no ultimo fim de semana.

Prata Filho é um dos convidados do 'Bloco do P10' | Foto: Divulgação

“Mesmo saindo da rua, o bloco não perde sua essência, a festa só tem a ganhar com um espaço amplo, com conforto e segurança para o público amazonense. O local tem uma estrutura para receber até 70 mil pessoas. O estacionamento tem a capacidade de alocar mais de 4 mil carros. Há também um Posto Médico composto por duas ambulâncias e um corpo de segurança com mais de 300 profissionais. Somado a isso, a equipe de produção dos três eventos, contará com aproximadamente mil pessoas na organização, para entregar um evento com qualidade para o público”, ressaltou Romão.

Line-up

Para a edição deste ano, a dupla sertaneja João Victor & Rodrigo, Grupo Estrelas (com participação de Prata Filho) e o cantor amazonense Adriano Arcanjo retornam para o “P10” para animar a festa.

Banda 'Cauxi Eletrizado' anima a folia com músicas regionais | Foto: Divulgação

Somando a line-up de peso, o cantor acreano John Veiga, e o paulistano Jyou Guerra - ambos com o coração amazonense também sobem ao palco do P10. Além deles, a banda Cauxi Eletrizado (formada por músicos das bandas Cabocrioulo e Os Tucumanus), Daniel Trindade e Kadu Almeida também participam da folia.

Ingressos

O acesso a pista, que corresponde a 90% do espaço, é gratuito. Mas também serão vendidos Área VIP e Camarote, com kits disponíveis apenas para os primeiros 500 compradores.

Para o folião que optar pelo Kit Área Vip, pode adquirir por R$ 30,00 (copo + abadá + ingresso) ou ainda pelo Kit Camarote Premium, o interessado pode levar por R$ 60,00 (copo + abadá + ingresso - Open Bar Até às 20h).

| Foto: Divulgação

Kits