Conheça os vencedores do concurso de fantasia no Teatro Amazonas

Manaus - Com direito a bateria de Escola de Samba fazendo a trilha sonora ao vivo, o tradicional Concurso de Fantasias e Máscaras de Manaus voltou a acontecer no palco do Teatro Amazonas na noite do último domingo (23/02). Promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento reuniu 53 candidatos, que desfilaram suas produções para uma plateia lotada.

Vencedoras da Melhor idade:

A competição começou com a Melhor Idade. Com muita alegria, originalidade e disposição, cinco candidatas participaram da categoria.

Concurso de fantasias e máscaras de Manaus, no Teatro Amazonas - Carnaval 2020 | Foto: Michael Dantas/SEC

As vencedoras foram Maria Bernadete Pourado de Almeida, com a fantasia “Preserve a natureza, Amazônia nossa riqueza” (1º lugar); Tereza Cerdeiro Ribeiro, com a produção “A vovozinha viciada em pescaria” (2º lugar); e Maria Soares de Macedo, a “Madame da Amazônia” (3º lugar).

“Já havia participado uma vez do concurso e esse ano decidi voltar. Deu certo! Minha fantasia de um lado mostra a Amazônia verde, viva; e do outro ela está em chamas, seca, morta, chamando a atenção para o desmatamento, para as queimadas”, destacou a campeã da categoria, Maria Bernadete.

Originalidade Feminino

Dona Flor e seus Dois Maridos | Foto: Michael Dantas/SEC

Na sequência, subiram ao palco do Teatro os 13 concorrentes da categoria Originalidade Feminino, que apresentaram muita criatividade, cores e grandes performances. Destacaram-se Denise de Lima Pereira dos Santos, a “Dona Flor e seus Dois Maridos” (1º lugar); Aurilene de Almeida Cerdeira, com a produção “Da reciclagem surge uma palhaça para folia” (2º lugar); e Luana Lima Gonçalves Militão com a temática “Acorda Brasil, Salva teus filhos” (3º lugar).

“Vim defender meu título. Em 2019 ganhei com a fantasia ‘Minha sogra é uma cobra’ e dessa vez trouxe ‘Dona Flor e seus dois maridos’, uma fantasia irreverente, que tão bem representa os amores do Carnaval”, comentou Denise dos Santos, bicampeã da categoria.

Originalidade Masculino

Concurso de fantasias e máscaras de Manaus, no Teatro Amazonas - Carnaval 2020 | Foto: Michael Dantas/SEC

A categoria Originalidade Masculino teve dez competidores que apresentaram trabalhos glamourosos, com temáticas que foram de personagens de histórias infantis a protesto em favor do meio ambiente, passando por críticas sociais. Os três primeiros colocados foram: Clemilson Alexandre Pereira Vieira da Costa, com a fantasia “Venha mergulhar no mais lindo conto infantil da Pequena Sereia e da grande vilã Úrsula” (1º lugar); Marco Antonio Sahdo Monteiro, vestindo o “Enrolado em dívidas” (2º lugar); Helyandro Pinto da Silva, o “Senhor dos Sonhos” (3º lugar).

Luxo feminino

Em Luxo Feminino, foram cinco concorrentes desfilando fantasias cheias de strass, paetês, plumas e pedrarias. As melhores colocadas foram Ariane da Silva, a “Protegida dos Céus” (1º lugar); Brenda Pimentel Miranda da Costa, com a produção “China – O ano do dragão” (2º lugar); e Brenda Franco da Cruz, com “Tributo a Werner Botelho” (3º lugar).

Luxo Masculino

Concurso de fantasias e máscaras de Manaus, no Teatro Amazonas - Carnaval 2020 | Foto: Michael Dantas/SEC

Também com cinco competidores, a categoria Luxo Masculino apresentou produções grandiosas. Os melhores colocados foram Marcelo Alcântara Dias, com “A árvore ancestral dos continentes. A origem do mundo” (1º lugar); Fernando Cunha de Oliveira, o “Majestoso pavão real” (2º lugar); e Luiz Carlos Duarte Charchar Júnior, que vestiu “Tributo ao Wernher Botelho” (3º lugar).

Categoria Mestre-Sala e Porta Bandeira

Concurso de fantasias e máscaras de Manaus, no Teatro Amazonas - Carnaval 2020 | Foto: Michael Dantas/SEC

Representantes de sete escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, que desfilaram na noite de sábado (22/02) no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), apresentaram-se na categoria Mestre-Sala e Porta Bandeira, e contaram com o apoio das torcidas.

Os vencedores foram: Lucas Gabriel Melo da Silva e Dayserreen de Souza Costa da Silva, da Aparecida, vestindo “Por entre os dias, o sol e a lua” (1º lugar); José Luiz Martins e Elane Batista Mendes, representando a Reino Unido, com “Amazonas verde magia” (2º lugar); e James Paixão Bezerra da Silva e Gracinete Gomes Ferreira Ramos, da Sem Compromisso, representando “O Eldorado amazônico com seu guardião” (3º lugar).

Máscaras

A modalidade Máscara, que premia apenas o primeiro colocado, teve seis participantes na categoria Originalidade. O vencedor foi Marco Giovanne Ferreira Sahdo Monteiro, fazendo uma crítica batizada de “Cara de político em ano de eleição”.

Na categoria Luxo, dois participantes. Leonardo Vasconcelos Monteiro garantiu o prêmio com a produção “Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil”.

Concurso de fantasias e máscaras de Manaus, no Teatro Amazonas - Carnaval 2020 | Foto: Michael Dantas/SEC

O evento contou ainda com a apresentação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.

Em família

O gerente operacional Artur Pinheiro prestigiou o concurso com a família e amigos, e entrou no clima do evento ao lado da esposa, Cristina Pedrosa, e da filha, Maria Helena, vestindo a fantasia “Família das Cavernas”.

“Viemos só assistir, mas vestidos a caráter. Todo ano entramos no clima do Carnaval e nos divertimos bastante em família. Esse ano, pela primeira vez, levamos nossa filha para o Desfile das Escolas de Samba, porque ela completou a idade mínima para entrar no Sambódromo, e foi muito legal, ela se divertiu bastante também”, contou.

Bateria da Reino Unido no Concurso de Fantasias e Máscaras de Manaus, no Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas/SEC