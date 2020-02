Baile Infantil Tropical acontece nesta terça-feira (25) em Manaus

Principal e mais tradicional evento para meninas e meninos da temporada carnavalesca de Manaus, o Baile Infantil Tropical chega este ano a sua 25ª edição, em plena Terça-feira Gorda (25) no Lelieu Festas, com uma série de atrações para as crianças e também para os pais e familiares dos pequenos foliões.



Dentre os destaques do evento, que conta com patrocínio máster do Grupo DB, está o Espaço Kids – uma área especial com diversas atrações, atividades lúdicas, brinquedos e decoração exclusiva – produzida especialmente pelo DB, em parceria com a grife de parks infantis Spiklik.

Também fazem parte da programação do baile, as apresentações de baterias de escolas de samba de Manaus | Foto: Divulgação

Também está confirmada durante a folia carnavalesca, a presença especial da arara Sumara, mascote do Shopping Sumaúma e integrante do Grupo DB – patrocinador master do evento – com a qual as crianças poderão interagir, tirar fotos e participar de muitos momentos de descontração e alegria.

Também fazem parte da programação do baile, as apresentações de baterias de escolas de samba de Manaus, shows musicais, concurso de fantasias, escolha do Padrinho e Madrinha Carnavalesco e o Show das Princesas.

“O baile deste ano é histórico pela data de 25 anos, e também por ser o início de uma nova fase, uma vez que é o primeiro que realizamos fora do hotel Tropical. Com o importante apoio do Grupo DB, mantivemos o nome, a qualidade dos serviços e encontramos no Lelieu, toda a estrutura necessária para realizarmos uma grande folia”, explica a promotora do evento, Sky Rodrigues.

Com ingressos a partir de R$ 50, os bilhetes individuais e mesas já estão sendo vendidas nas lojas Lápis de Cor (no Amazonas Shopping) e Bandeirão Eventos (R. Pará, Vieiralves). Para mais informações estão disponíveis os telefones (92) 9.9120.9888 e 9.8238.2602.

*Com informações da assessoria