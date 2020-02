Mocidade Independente da Raiz leva o título do Grupo B, em Manaus

Mocidade Independente da Raiz teve um total de 177, 70 pontos | Foto: Divulgação

Manaus - A grande campeã do grupo de acesso B foi o Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Mocidade Independente da Raiz, com o total de 177, 70 pontos. A apuração dos pontos foi realizada nesta segunda-feira (24), no Sambódromo de Manaus, Zona Centro Oeste de Manaus.

A escola fez uma homenagem à Floresta Amazônica e entrou na avenida com o enredo “Amazônia encantos e Magias”, de Cleumar Ferreira, baseado nos livros “Contos da Floresta” de Yaguere Yama e “Cismas no Interior” de Jõao Melo.

A comissão de frente “Os Donos da Terra”, da bateria “Os Ribeirinhos”, do casal de mestre-sala e porta-bandeira “O Canto Divinal do Uirapuru”, os destaques “O Saber Ancestral – Coruja” e “As Corujas Guardiãs”e as alas “Borboletas”, “Sol e Lua”, “Seres Encantados”, “Os Guardiães Jacarés”, “O Santuário Natura”, “Arara e Galo da Serra”, “A Sagacidade da Onça” e “O Poder das Ervas”, mostraram as belezas da Amazônia em composição com o samba.

Com 175,80 pontos, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Legião de Bambas leva o título de vice-campeã do grupo de acesso B. Em terceiro lugar, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Império do Mauá com 174,50 pontos.