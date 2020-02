Aparecida é a grande campeã do Carnaval de Manaus 2020

Manaus – A escola de samba Mocidade Independente de Aparecida é a vencedora do Grupo Especial do Carnaval de Manaus 2020. A agremiação do bairro de Aparecida, na Zona Oeste, levou para a avenida o enredo ‘Rituais’’, onde a escola enalteceu os vários tipos de crenças e costumes.

A Aparecida se consagrou vencedora do Carnaval de Manaus alcançando 179,9 pontos. Os quesitos avaliados foram mestre-sala e porta-bandeira, bateria, enredo, samba-enredo, harmonia, comissão de frente, fantasia, alegorias, adereços e evoluções. A escola foi a sexta a desfilar na madrugada de domingo (23), no sambódromo da capital amazonense.

Desfile

A escola, organizada em todas as alas, trouxe uma proposta moderna, numa viagem pelo mundo, mostrando os rituais da humanidade, que deram origem a mitos e costumes que formaram a cultura. A agremiação cumpriu seu objetivo e tudo terminou num "ritual de paixão", por parte da torcida.

Foto: Naylene Freire

Vitórias anteriores

A escola foi vencedora pela última vez em 2016, com seu enredo ‘’A soberana encontra a Majestade e, nesta passarela, eu nunca vi coisa mais bela’’; um ano antes, em 2015, a agremiação também foi campeã ao levar para avenida o enredo ‘’Aquiri – Orgulho do Brasil’’, em homenagem ao Estado do Acre. Em 2014, a escola saiu vitoriosa com o tema ‘’Centro de Amor, Centro de Vida: História e Alma de Um Povo’’.

Ao todo, Aparecida tem o maior número de títulos do Carnaval de Manaus, com 22 conquistas. A Mocidade Independente de Aparecida foi fundada no dia 15 de março de 1980, no bairro de Aparecida, na Zona Sul de Manaus, a partir de uma divisão da agremiação "Em Cima da Hora", que contava com uma ala chamada "Alô, Alô Aparecida".



Foto: Naylene Frere

Aparecida passou a Reino Unido da liberdade, que buscava o pentacampeonato. A Gigante do Morro foi a segunda colocada com 179 pontos, seguida da Grande Família, que fez 178,9.

A escola entrou na avenida com quatro carros alegóricos e cinco módulos alegóricos menores. Levou 24 alas, sendo que três delas foram coreografadas e compostas com elementos muito específicos do desfile.



Rebaixada

A Mocidade Independente do Coroado foi rebaixada e voltará a desfilar em 2021 pelo grupo de acesso A. A escola entrou na avenida com o enredo “Do barro ao petróleo verde, a Mocidade vem coroar o sonho maturo, Iranduba a cidade do futuro”, sobre um projeto de economia sustentável no município da Região Metropolitana de Manaus, que pretende usar algas para produção de combustível.

A escola tinha subido neste ano para o grupo especial e teve quatro carros alegóricos, 23 alas e 250 ritmistas na bateria "Coroa de Ouro".

O destaque do carro abre alas da escola de samba caiu de uma altura de aproximadamente três metros, no momento que a agremiação estava entrando na avenida do sambódromo, na manhã de domingo (23).

