Vila da Barra é a campeã do grupo A e volta ao Grupo Especial

Villa da Barra é a campeã do Carnaval de 2020 | Foto: Naylene Freire

Manaus - Com o samba enredo " Fé Sem Conhecimento é Fanatismo, a trajetória do mestre Adonei", o Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Vila da Barra se consolidou, nesta segunda-feira (24), campeã do grupo de acesso A, do Carnaval 2020. A vitória veio depois da leitura das notas dos jurados que totalizou 178,60 pontos para a escola.

Em 2021, a Vila da Barra volta para o grupo especial, a elite do carnaval manauara. A apuração aconteceu no início da tarde, no Sambódromo de Manaus, na Zona Centro-Oeste.

A segunda colocada do grupo de acesso A foi a escola de Samba Presidente Vargas, com 177,8 pontos, seguida da Acadêmicos da Cidade Acadêmicos da Cidade Alta, que teve 177,1 pontos.

O homenageado da escola Villa da Barra, Adonai Vasquez, Mestre da Comunidade Espiritualista da Fraternidade Universal de Jesus (Fuji), falou com o Portal EM TEMPO sobre o sentimento de alegria com a vitória e do retorno ao grupo especial.

“Estou honrado em receber essa homenagem da Villa da Barra, essa comunidade incrível do bairro Compensa. Me sinto um garotinho do pré-escolar que foi fazer a primeira prova”, contou o mestre.

Os campeões choraram de alegria após o resultado com a sensação de dever cumprido. Sentimento único, de acordo com o Carnavalesco e mestre-sala Cássio Soares.

“ Foi muito difícil, em dezembro fiquei internado e as pessoas não acreditavam que hoje eu estaria na vitória. Mas o enredo já me fortalecia, minha fé também foi fortalecida. Tive que sair do meu trabalho. Fui abandonado, mas nunca desistir. Minha fé fez eu junto com a minha escola conquistar a vitória” declarou Cássio.

As últimas três colocadas foram as escolas Tradição Leste (173,2), Beija-flor do Norte (172,3) e Unidos da Cidade Nova (172).