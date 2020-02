5ª Edição do Carnatronic agita Segunda Gorda de Carnaval, em Manaus

Manaus- A cada ano a música eletrônica comprova sua força e popularidade ao ser presença confirmada em festejos onde tradicionalmente não eram inseridas. O Carnaval chegou e para aqueles que gostam da folia, mas preferem festejar ao som da música eletrônica, acontece nesta segunda-feira (24) Gorda de Carnaval, a quinta edição do Carnatronic. A festa será realizada, a partir das 14h, no Centro Social Urbano (CSU), do Parque 10 de Novembro, localizado na avenida Perimetral, Zona Centro-Sul de Manaus.

Criado em fevereiro de 2016 como uma forma de carnaval alternativo, os amantes da música eletrônica poderão prestigiar um dos melhores eventos do gênero, realizado na capital amazonense.

“A nossa ideia é fazer o Carnatronic se tornar um evento grandioso que fique marcado na agenda de Carnaval de Manaus. Existem eventos de música eletrônica durante o carnaval nas principais cidades do Brasil e Manaus não poderia ficar de fora deste circuito. Geralmente, apresentam-se de sete a nove DJs, que mostram o motivo pelo qual nossa cidade tem se tornado referência em eventos de e-music. O público poderá se divertir com as melhores vertentes da música eletrônica, como Drum 'n' Bass, Electro, House Music, Techno, Psy e Trance”, garante Kleber Romão, CEO da Smart Bureau Comunicação e Entretenimento, responsável pela realização do evento.

Os melhores Djs na line up

Para não deixar ninguém parado, a festa reúne um leque de DJs renomados da cidade.

Conhecida nacionalmente, a Dj amazonense May Seven compõe a lista do evento. May tem como grande objetivo popularizar a música eletrônica no Amazonas e é aclamada pelo público.

Nos últimos anos, a DJ se apresentou em importantes locais do país. Em seus sets ela sempre transita pelo Deep-House e House Music. Carismática, May consegue transferir toda sua energia e cultura para suas músicas e apresentações. Além de sua música que agita o público, outro fator que chama atenção da bela DJ são suas roupas e seus acessórios, que nunca passam despercebidos.

Outro nome que estará presente é do colombiano Camilo Cruz, que mora em Manaus atualmente.

Camilo Cruz atua há mais de 10 anos como DJ e participa dos melhores eventos e festivais da capital colombiana, compartilhando o palco com grandes DJs da cena mundial como: Richie Hawtin, Patrick M, Dj Wady, Mauro Picotto e Dani Masi.

O produtor e remixer começou a trajetória de DJ aos 15 anos na cidade de Bogotá, onde mostrou todo seu talento e performance diferenciada nos Decks. Com o estilo Housero e Groovero no seus Sets e Vibes, Camilo contagia o público por onde passa.

Complementam a Line Up os Djs, Frantz, César Dantas, Lindsey, Bess Maze, Korea, Hybrid Machines e Hakini.

Ingressos

Pensando em promover um excelente evento e ao mesmo tempo ajudar o próximo, a organização está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e produtos de higiene, que serão doados para instituições de caridade, que poderão ser entregues ao lado do palco do Carnatronic.

A entrada no evento é gratuita, mas também são oferecidos ingressos para uma área vip, com capacidade para 300 pessoas, no valor de R$ 20,00, que podem ser adquiridos no site shopingressos.com.br ou nas Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular, Os Barbeiros, Vieiralves, Uai Sô, Millenium Mall. Mais informações pelo número: (92) 9 8471-6148

*Com informações da assessoria