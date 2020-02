‘Bloco do P10’ vai ferver a terça-feira gorda de Carnaval, em Manaus

Manaus - Três vezes eleito pelo público amazonense como um dos melhores blocos de carnaval de rua de Manaus, o “Bloco do P10” acontece na terça-feira gorda de Carnaval (25). Devido ao grandioso sucesso de público nas edições anteriores, neste ano, a folia faz parte do Circuito Vip do Carnaval, que acontece no estacionamento da UNICenter da Universidade Nilton Lins, localizado no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade.

Segundo o CEO da Smart Bureau Comunicação e Entretenimento, Kleber Romão, para maior comodidade do público, o evento passou a integrar o “Circuito VIP de Carnaval” na Nilton Lins - local que recebeu também “Bloco do Axerito” e o “Bloco do Vieiralves” neste fim de semana.

“Mesmo saindo da rua, o bloco não perde sua essência, a festa só tem a ganhar com um espaço amplo, com conforto e segurança para o público amazonense. O local tem uma estrutura para receber até 70 mil pessoas. O estacionamento tem a capacidade de alocar mais de 4 mil carros. Há também um Posto Médico composto por duas ambulâncias e um corpo de segurança com mais de 300 profissionais. Somado a isso, a equipe de produção dos três eventos, contará com aproximadamente mil pessoas na organização, para entregar um evento com qualidade para o público”, ressaltou Romão.

Line-up

Para a edição deste ano, Daniel Trindade Elétrico, Grupo Estrelas, João Victor & Rodrigo, Baile da Rafa Militão, Prata Filho e Dj Evandro Jr XDX retornam para o “P10” para animar a festa.

Somando a line-up de peso, o cantor acreano John Veiga, e o paulistano Jyou Guerra - ambos com o coração amazonense sobem ao palco do P10 e participam da folia.

Ingressos

O acesso a pista, que corresponde a 90% do espaço, é gratuito. Mas também serão vendidos Área VIP e Camarote, com kits disponíveis apenas para os primeiros 500 compradores.

Para o folião que optar pelo Kit Área Vip, pode adquirir por R$ 30,00 (copo + abadá + ingresso) ou ainda pelo Kit Camarote Pagode do Decreto, o interessado pode levar por R$ 60,00 (copo + abadá + ingresso - Open Bar Até às 20h).

Kits

Os kits podem ser adquiridos na Casa do Axerito Restaurante – Adrianópolis, nas Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular, Os Barbeiros – Vieiralves, Uai Sô – Millenium Mall ou pelo site shopingressos.com.

Maiores informações também podem ser adquiridas nas redes sociais (Facebook e Instagram) dos eventos, ou pelo telefone (92) 9 8471-6148.

SERVIÇO:

O QUE: “Bloco do P10”

QUANDO: Terça-feira (25), às 16h

ONDE: Estacionamento do UNICenter da Universidade Nilton Lins – Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

QUANTO: Pista gratuita/ Kit Área Vip R$ 30/ Kit Camarote Premium R$ 60, com Open Bar até às 20h.