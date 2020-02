Balé folclórico se apresenta de graça no Teatro Am

Encenada por mais de 20 bailarinos que formam a companhia, a obra é acompanhada por um repertório de músicas do grupo Raízes Caboclas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após iniciar o ano com “Dança do Sol”, o Balé Folclórico do Amazonas (BFA) volta ao Teatro Amazonas para apresentar “Mensageiros de Francisco”, nesta quarta-feira (26), às 20h. Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o espetáculo tem entrada gratuita e classificação livre.

Estreado em 2019, em comemoração aos 18 anos do BFA, o espetáculo retrata como a religiosidade dos ribeirinhos e a relação com São Francisco interfere na pesca, nas ações das mulheres e na vida das crianças ribeirinhas.

Encenada por mais de 20 bailarinos que formam a companhia, a obra é acompanhada por um repertório de músicas do grupo Raízes Caboclas. “Este espetáculo é um dos exemplos da proposta do Balé Folclórico, de representar nossa cultura, folclore e lendas regionais”, ressalta a diretora do BFA, Conceição Souza.Balé Folclórico do Amazonas – Despertar o interesse da população para a realidade histórica e social da região Norte através da dança é a proposta do Balé Folclórico do Amazonas, que foi fundado em 2001.

