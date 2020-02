Orquestra de Violões do Amazonas realiza concerto 'Mistura Brasileira'

Em “Mistura Brasileira”, que faz parte das retrospectivas da Ovam, o repertório é uma mescla de vários artistas brasileiros. | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM) - A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) retoma as atividades em 2020 com o concerto “Mistura Brasileira”, que acontece na próxima quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Amazonas com entrada gratuita e classificação livre. O concerto, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Neste ano, a Ovam, que demonstra a importância histórica do violão como um instrumento de uso popular e erudito, capaz de agregar os mais diversos interesses técnicos e artísticos, completa 20 anos. O regente titular da orquestra, Davi Nunes, disse que a programação deste ano será focada em retrospectivas e novos projetos.

"Queremos demonstrar a evolução de nossa orquestra e repertório. Para isso, vamos lembrar dos espetáculos mais marcantes da Ovam nestes 20 anos. E também teremos projetos novos, com convidados, que serão uma surpresa para o público”. destaca Nunes.

Em “Mistura Brasileira”, que faz parte das retrospectivas da Ovam, o repertório é uma mescla de vários artistas brasileiros, como Lulu Santos, Nando Reis, Djavan, Renato Russo, Sebastião Tapajós, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth, entre outros.

“Este concerto foi um projeto que deu muito certo com o público que nos acompanha. Para este, que é o primeiro concerto do ano, mudamos um pouco as obras que já fazem parte do repertório da Ovam e fazemos uma reunião de vários clássicos da música brasileira”

Confira o repertório:

Brumas - Paulo Porto Alegre

Oceano – Djavan

Igapó - Sebastião Tapajós

Maracatu - Egberto Gismonti

Correnteza – Djavan

Apanhei-te cavaquinho – Ernesto Nazareth

Noites cariocas – Jacob do Bandolim

Conversa de baiana – Dilermano Reis

Água de beber – Tom Jobim / Vinícius de Moraes

Apenas mais uma de amor - Lulu Santos

Do seu lado - Nando Reis

Atrás da porta - Chico Buarque e Francis Hime

Por enquanto - Renato Russo

Serviço: “Mistura Brasileira”, com a Orquestra de Violões do Amazonas

Data/Hora: Quinta-feira (27/2), às 20h

Local: Teatro AmazonasEntrada: Gratuita

Classificação: Livre

*Com informações da assessoria