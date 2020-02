'De alma lavada', Viradouro é a campeã do Carnaval 2020 no RJ

Com homenagem a Bahia e exaltação de mulheres negras, a Unidos do Viradouro se consagrou a grande campeã do carnaval carioca em 2020. A escola de samba foi a segunda a desfilar no domingo (25), no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca.

A escola campeã desceu na avenida homenageando o grupo das Ganhadeiras de Itapuã, quinta geração de mulheres que lavavam roupas e faziam serviços domésticos em Salvador para conseguir comprar a alforria. O enredo foi intitulado "Viradouro de alma lavada" e o samba tinha influência de ritmo baiano, afoxé na melodia e nos batuques.

Um dos destaques da escola de samba foi a comissão de frente, que mostrava uma atleta da seleção brasileira de nado sincronizado vestida de sereia e mergulhando em um aquário com 7 mil litros de água.