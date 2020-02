American Horror Story: 10ª temporada terá presença de Macaulay Culkin

Ex-astro mirim estará na série americana American Horror Story | Foto: Divulgação





Ryan Murphy, criador da famosa série de terror American Horror Story , divulgou os nomes do elenco da 10ª temporada da atração. O destaque fica por conta da presença do ex-astro mirim Macaulay Culkin, estrela dos dois primeiros filmes da franquia Esqueceram de Mim.



Além de Macaulay Culkin, que faz sua estreia na série, Murphy também confirmou o retorno dos atores Evan Peters, Sarah Paulson e Kathy Bates, colaboradores frequentes de American Horror Story.

Outros nomes de destaque da 10ª temporada são Billie Lourd, filha da falecida Carrie Fisher, e Leslie Grossman. Completam o elenco Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.

A 10ª temporada de American Horror Story foi confirmada em agosto de 2018 e deve estrear ainda em 2020.

A primeira temporada da atração foi lançada em 2011 e logo se tornou um sucesso. A série ganhou fama por combinar elementos presentes em lendas urbanas, filmes slasher (as produções que envolvem um psicopata que mata aleatoriamente) e casos da vida real. Além disso, cada uma de suas nove temporadas lançadas até o momento não possuem ligações com as demais e podem ser consideradas minisséries.