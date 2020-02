Caio Camargo se apresenta nesta sexta (28) na Eightys Burguer & Beer

O saxofonista e ex-vocalista da banda Moinhos de Vento, Caio Camargo se apresenta nesta sexta-feira (28), às 20h30h, na Eigthys Burguer & Beer para o lançamento oficial da programação musical da hamburgueria. A ideia é seguir a tendência de outros espaços do segmento fora de Manaus que apostaram no quesito musical para agradar e atrair novos clientes.

Para a primeira noite musical na Eightys, o cantor Caio Camargo estará apresentando um repertório embalado por estilos musicais como Rock, Pop, MPB e músicas de marchinhas de carnaval em versão acústica. “Estaremos fazendo uma apresentação inédita e diferenciada para essa noite inspirada também na temática da casa, que é anos 80 e rock. Neste show, estarei cantando, tocando saxofone e tocando violão de forma acústica”, adianta o músico.

Caio Camargo já faz parte do cenário artístico local há aproximadamente 10 anos, intregrando boa parte desse tempo da banda Moinhos de Vento. No ano de 2019, lançou sua música autoral, “Nem tão certo”, presente em todas as plataformas digitais. Em 2020 decidiu seguir carreira solo, se apresentando em um novo show, intitulado “Caio Camargo em Loop”.

Promoções e programação

Novidades como promoções e nova programação serão anunciadas durante este ano | Foto: Divulgação

O empresário Jean Fabrizio sócio-proprietário da hamburgueria adianta que a programação musical é uma das novidades entre outras que ainda serão anunciadas durante 2020, a exemplo das promoções que já acontecem de combos duplos e triplos durante a semana. “Seguimos a política de estar sempre buscando agradar nossos clientes e por isso sempre estamos criando novidades e se adaptando as novas tendências até mesmo em função da ampliação do novo espaço”, destaca Jean.

*Com informações da assessoria