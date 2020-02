Mistura de ritmos marca o Curupira Mãe do Mato

Manaus - Uma grande mistura de pessoas, ritmos, cores e sabores. Essa é a proposta do Curupira Mãe do Mato, espaço cultural localizado no Centro de Manaus que vem movimentando a cena artística da cidade há cerca de um ano e meio e que traz uma programação que promete agitar o público neste carnaval.

Logo na entrada é possível perceber que se trata de um lugar especial. Cercado por pneus utilizados como vasos que abrigam dezenas de tipos de plantas cultivadas pela gestora Gabriela Pauchner, o estabelecimento carrega no DNA a brasilidade, o amor pela arte e o respeito à diversidade.

Nas paredes externas da casa o público se depara com desenhos grafitados pelo artista baiano Flávio Tial, que também podem ser vistos em muros e prédios espalhados por toda a cidade. A área interna, por sua vez, é tomada por ilustrações, fotos e cartazes com dizeres de conhecidos e anônimos que transmitem mensagens que fazem parte do propósito do Curupira: celebrar o amor, promover o respeito e valorizar a cultura.

| Foto: Alailson dos Santos

De acordo com Gabriela, o espaço foi criado para promover um ambiente onde as pessoas se sintam em casa. “Queremos que as pessoas se sintam acolhidas, se divirtam e que nos ajudem a construir um espaço cada dia melhor”, disse.

Desde sua abertura, grandes nomes da música local e nacional já se apresentaram no espaço, como Luê, Mateo (Francisco el Hombre), Thaís Badu (Gang do Electro), Gil Valente, Márcia Siqueira, Antônio Bahia, Márcia Novo, Victor Xamã e diversos outros, assim como novos artistas que vêem no Curupira a chance de se apresentar a novos públicos.

Além de promover uma programação musical diversa, o espaço cultura tem a gastronomia como um dos principais atrativos. Pizzas com massas artesanais frescas, petiscos com peixes e temperos regionais e cachaças feitas a partir de frutos e ervas amazônicas se destacam no cardápio do espaço. Vale a pena conferir ainda os caldos e hambúrgueres da casa, com opções vegetarianas e veganas.

| Foto: Alailson dos Santos

Programação para todos os estilos

Trazendo a mistura de ritmos como carro chefe, o Curupira Mãe do Mato vai ofertar uma programação extensa de eventos nos próximos dias. O espaço cultural está localizado na Avenida Sete de Setembro, 1710, Centro.

Confira a agenda:

28/02 às 22h (R$ 15) - Sinergia Amazônica com o Tronxo, Os Últimos e Distopia

01/03 às 17h (R$ 5) - Bloco das Manas com Pepê Vlogay e Márcia Novo

06/03 às 21h (R$ 10) - Lançamento Cor da Alma de Ian Lecter, com participações de Líbito, Gramophone, Karen Francis, Lua Negra, Igor Muniz, Kurt Sutil, A Gruta Crew, Lado Preto, Vinícius Abílio, Carol Amaral, Ethos, Lecons e Ruas.

14/03 às 22h (R$ 15) - Curupira é Boi-Bumbá com Fábio Casagrande, P.A Chaves, Fabio Neves e Júlio César.