Distopia e Os Últimos fazem show em Manaus no fim de semana

O quinteto de Porto Velho apresentará em Manaus os sucessos do terceiro álbum. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Destaques na cena independente de Rondônia, as bandas Distopia e Os Últimos fazem duas apresentações neste fim de semana em Manaus. O primeiro show será nesta sexta-feira (28), a partir das 22h, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (Avenida Sete de Setembro, Centro), onde os grupos dividirão a noite com O Tronxo, enquanto, no sábado (29), será a vez do Espaço Cultural Muiraquitã,(Rua Cumucim, Conjunto Petros, no Aleixo), com a Gramophone.

Na capital amazonense pela segunda vez e no ano que comemoram 10 anos de trajetória, Os Últimos vão apresentar um set list que representa uma década da carreira da banda, com a compilação das músicas mais pedidas pelo público, além do trabalho mais recente, o disco “Até Onde Toca o Horizonte”.

“O show é um convite a celebração da arte rondoniense, pois, estaremos com os amigos da banda Distopia, que sempre fortalecem nossa caminhada”, afirma a baterista Laura Brandhuber.

“Estamos ansiosos em retornar para Manaus, cidade que tem vários elementos identificadores do nosso trabalho mais recente. Não é nada fácil a circulação independente na região Norte e, para nós, retornar a Manaus levando ainda uma banda parceira como a Distopia é algo surreal, muito bom”, completa.

Os Últimos vão apresentar um set list que representa uma década da carreira da banda. | Foto: Divulgação

Além de Laura, o grupo Os Últimos é formado ainda por Tom Rodrigues (voz e guitarra), Rogério Madeira (baixo) e defende as cores do rock rondoniense desde 2011.

Já a Distopia, que está desde 2017 na estrada, conta com Hugo Borges (voz), Vandrin Rodrigues (voz e guitarra), Rafini Root (guitarra), Mikeias Belfort (baixo) e Renan Lima (bateria). Em turnê pelo Brasil, o quinteto de Porto Velho apresentará em Manaus os sucessos do terceiro álbum, “Outro Lugar”, lançado no ano passado, como “Meu Vício Sem Fim” e “Tente Me Entender”.

“Com a ‘Distotrip’, como chamamos a turnê, já passamos pelo interior de Rondônia, Acre, e, agora, Amazonas, para mostrar os três trabalhos lançados pela banda”, adianta Vandrim Rodrigues, vocalista e guitarrista. “A partir das experiências durante as viagens, já começamos a gravar o novo álbum”.





*Com informações da assessoria