Carnabrega 2020 vai animar Porto de Manaus com seis horas de folia

Os foliões terão entrada gratuita na pista até às 20h. | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - A terceira edição do Carnabrega promete agitar as estruturas do Porto de Manaus, no próximo sábado (29), a partir das 17h. O último grito de carnaval vai reunir os principais nomes do brega e artistas consagrados de outros gêneros do cenário musical da região Norte.

Uendel Pinheiro, Bloco Stone Novo (Márcia Novo + The Stone Ramos), George Japa, Waldo César e DJ Portuga são atrações confirmadas no evento, que terá duração de seis horas com muita música e dança.

A expectativa é que o Carnabrega leve ao menos 10 mil pessoas ao roadway do porto. Segundo a cantora Márcia Novo, o evento será especial esse ano pela mistura de ritmos musicais para todos os gostos.

Márcia Novo comanda o Carnabrega 2020. | Foto: Divulgação

"Esse ano, a gente está trazendo duas atrações que a galera curte muito que é o Uendel Pinheiro e o Jorge Japa misturados a esses bregas maravilhosos de Valdo César e nós, o bloco Stone Novo. Então acho que a galera pode esperar o último grito de carnaval para se rasgar porque vira março na sequência, então acabou carnaval. É o último sabadão no Porto de Manaus, que é um lugar incrível e precisa ser reocupado", destacou.



Ingressos

Até às 20h, os foliões terão entrada gratuita na pista e após esse horário, o valor cobrado será de R$10. Já o acesso a área VIP, com direito a estacionamento e banheiro exclusivo, bar, front stage custa R$ 20.

Os interessados podem adquirir os ingressos online, através do site oficial do Sympla, no endereço: www.sympla.com.br/carnabrega-2020__790117





*Com informações da assessoria