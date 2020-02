Carnaval ainda não acabou: veja os blocos do fim de semana em Manaus

Manaus - Vários blocos e bandas de Carnaval já foram realizados deste o começo de fevereiro em Manaus. Mas para quem pensa que a folia acabou, está muito enganado. Neste fim de semana, a capital amazonense recebe dezenas de "bloquinhos", com muito sertanejo, funk, brega, axé, música regional, música pop e até eletrônica. O Portal EM TEMPO preparou uma lista com os principais que acontecem neste sábado (29), em várias zonas da cidade.

X-Cabloquinho 2020

Após dois anos de hiato, o "X-cabloquinho" retorna para as ruas mais uma vez. Nesta edição, o bloco ganha um novo formato com mais espaço, conforto, banheiros e segurança para os foliões amazonenses.

Marcado para acontecer neste sábado (29), das 16h às 22h, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, o "X-cabloquinho" promete animar o público com melhor da música pop, axé, samba, boi-bumbá e muito mais. Tudo isso com som, iluminação e decoração de qualidade.

A folia ainda não acabou | Foto: Divulgação

"Sempre tivemos o sonho de ver o X-Cabloquinho crescer. Organizar um bloco de rua gratuito não é fácil. Foram necessários meses de planejamento, correria e burocracias para que fosse possível fazer a festa linda que estamos preparando para vocês. Somos um time de organizadores independentes e, para que o evento ocorra da forma que vocês merecem, unimos forças às marcas que acreditaram e nos ajudaram a realizar esse sonho", informou a produção do evento.

É gratuito?

Mesmo saindo da rua para ser realizado em lugar fechado, o bloco não perde a essência ao permanecer totalmente gratuito. Contudo, não serão permitidas a entrada ao evento com bebidas. O bloco disponibilizará, durante todo o evento, bebidas com preços acessíveis.

O bloco não cobrará nenhuma quantia para entrar, porém os foliões só terão acesso se adquirirem o ingresso online de forma gratuita neste site: www.sympla.com.br/x-cabloquinho-2020__803826

O evento é patrocinado pela Skol Puro Malte, Gráfica Ok Ideias, Gráfica Gift Print, Wood Steel Decor e Armarinho Paraense. O "X-Cabloquinho" também conta com o apoio da Take Films, Gandhicats Project e FRVO.

O "X-Cabloquinho" é um bloco livre, seguro e acolhedor. A organização ressalta ainda que não será tolerado nenhum tipo de discriminação, desrespeito e assédio.

Thiaguinho MT se apresenta pela primeira vez em Manaus | Foto: Divulgação

CarnaFunk 2020

Ainda no sábado (27), o primeiro CarnaFunk de 2020 promete agitar o clima carnavalesco, a partir 21h, no Copacabana Chopperia, localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade, com pista liberada até 22h. A festa está sendo realizada pela “Carioca Eventos”.

Sucesso nacional, a principal atração da noite será Thiaguinho MT, dono do hit “Tudo ok?”. A música, parceria de Thiaguinho MT, JS, “O Mão de Ouro”, e Mila, foi criada em apenas dois dias e caiu no gosto popular e estourou no Brasil.

Nas últimas semanas, "Tudo Ok" teve posição garantida no top 5 das principais plataformas de streaming. No YouTube, é a número 1 em "top músicas" e "top vídeos de músicas".

Para Manaus, Thiaguinho MT promete levar ao palco, além do grande hit "Tudo OK", algumas composições que marcaram a carreira. Entre eles estão, "Moto Táxi", "Abre a Porta sua Malandra" e "Trenzão", compostos em 2015, quando o artista se consolidou no cenário nacional.

Uma megaprodução está sendo montada para atender mais de 5 mil pessoas. Além de Thiaquinho MT, os artistas locais, conhecidos na noite manauara, Prata Filho, George Japa, João Vitor e Rodrigo, Dj Vitor e Dj John também subirão ao palco para agitar a festa.



Acesso

Os ingressos estão sendo vendidos em stands nos shoppings Amazonas, Grande Circular e Sumaúma. Também pode adquirido na sede do Espaço Carioca, localizado na rua Libertador, 101, no Vieiralves, Zona Centro-Sul. Pista grátis até 22h e área VIP antecipada por apenas R$25.

A festa acontece no Porto de Manaus | Foto: Divulgação

Carnabrega 2020



A terceira edição do Carnabrega promete agitar as estruturas do Porto de Manaus, no sábado (29), a partir das 17h.Com entrada gratuita, o evento vai reunir os principais nomes do brega e artistas consagrados de outros gêneros do cenário musical da região Norte.

Uendel Pinheiro, Bloco Stone Novo (Márcia Novo + The Stone Ramos), George Japa, Waldo César e DJ Portuga são atrações confirmadas no evento, que terá duração de seis horas com muita música e dança.

Até às 20h, os foliões terão entrada gratuita na pista e após esse horário, o valor cobrado será de R$10. Já a área VIP, com direito a estacionamento e banheiro exclusivo, bar, front stage está à venda pelo valor de R$ 20.