'Modo Avião' é o filme de língua não-inglesa mais visto da Netflix

Larissa Manoela é estrela de novo filme da Netflix | Foto: Divulgação

A Netflix divulgou no Twitter nesta quinta-feira (27), que o filme ''Modo Avião'', estrelado pela atriz brasileira Larissa Manoela, se tornou o filme de língua não-inglesa mais visto da história da plataforma. A obra alcançou aproximadamente 28 milhões de telas, inclusive em países como Estados Unidos, México, França e Alemanha.

Lançado no dia 23 de janeiro, o filme é baseado em um roteiro escrito pelo mexicano Alberto Bremer e adaptado por Renato Fagundes e Alice Name-Bomtempo. A direção do projeto é de César Rodrigues, que também foi diretor do filme “Minha Mãe é uma Peça 2”.

Sinopse

A história narra a vida de Ana (Larissa Manoela), jovem que recebe uma proposta para virar influenciadora digital de uma grande marca. Fascinada pela oportunidade, ela abandona a faculdade para seguir um sonho e dedicar seu tempo para o novo trabalho, mas percebe que o que deveria ser uma boa oportunidade acaba se tornando algo nocivo para sua vida.

Viciada em redes sociais, Ana acaba sofrendo um acidente de carro ao dirigir e utilizar o celular, o que a leva a deixar a posição de influenciadora e passar um tempo com o avô (Erasmo Carlos) no interior da cidade.