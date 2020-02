'O Homem Invisível' e 'A Hora da sua Morte' estreiam em Manaus

Filme utiliza suspense e medos da vida real para deixar espectador grudado na poltrona | Foto: Divulgação

Manaus – As estreias da última quinta-feira (27) prometem agradar os fãs do gênero de terror em Manaus. Os cinemas da capital garantem deixar o público fascinado com os filmes ‘’O Homem Invisível’’ e ‘’A Hora da sua Morte’’, obras com enredo que lembram clássicos de terror como ‘’O Chamado’’ e ‘’Premonição’’.

Outras opções para o público são também filmes do gênero drama: ‘’Jovens Polacas’’ e ‘’Tarde Para Morrer Jovem’’ estreiam em cinema alternativo da capital amazonense.

O Homem Invisível

O Homem Invisível tem duração de 2h e classificação indicativa de 14 anos | Foto: Reprodução

Protagonizado por Elizabeth Moss, conhecida pelo seu papel na série The Handmaid’s Tale, no filme de terror e fantasia, após o suicídio do marido abusivo, Cecilia herda a fortuna do homem com uma condição: que ela não seja declarada mentalmente incapaz. Essa tarefa se torna difícil após a mulher ser cercada de acontecimentos suspeitos e letais que a fazem acreditar que o homem ainda esteja vivo. Desacreditada, ela tenta juntar provas de que está sendo assombrada por alguém que ninguém pode ver.

A obra é inspirada em livro de H.G. Wells e é uma refilmagem da série de filmes ‘’The Invisible Man’’ de 1933. O Homem Invisível foi bem recebido pelos críticos de cinema devido a narrativa e atuação.

O Homem Invisível está disponível nos cinemas Centerplex Shopping Grande Circular, Cinépolis Shopping Ponta Negra, Cinépolis Millenium Shopping, Cinépolis Manaus Plaza Shopping, Cinemark Studio 5, Kinoplex Amazonas Shopping, Playarte Manauara Shopping e UCI Sumaúma Park Shopping.

A Hora da sua Morte

O filme tem 1h e 30min de duração e classificação indicativa de 14 anos | Foto: Divulgação

A obra de terror tem uma visão atual e ácida da realidade, na trama, a jovem enfermeira Quinn (Elizabeth Lail) baixa um novo aplicativo famoso que promete prever a data da morte. Mesmo sem acreditar, Quinn entra na brincadeira e descobre que tem apenas dois dias de vida. A contagem regressiva começa e a mulher trava uma luta pela sobrevivência, ao mesmo tempo que uma estranha criatura começa a lhe assombrar.

O filme está em exibição nos cinemas Centerplex Shopping Grande Circular,Cinépolis Shopping Ponta Negra, Cinépolis Millenium Shopping, Cinépolis Manaus Plaza Shopping, Cinemark Studio 5, Kinoplex Amazonas Shopping, UCI Sumaúma Park Shopping.

Jovens Polacas

Filme tem classificação indicativo de 14 anos | Foto: Reprodução

O filme brasileiro foi baseado no livro homônimo de Esther Largman e conta com a direção de Alex Levy-Heller, que também foi diretor do filme Christabel, de 2018.

A trama conta com a visão do jornalista Ricardo em sua profunda pesquisa sobre as escravas brancas no Rio de Janeiro, conhecidas como Polacas. Na fase final da pesquisa de doutorado a respeito das jovens traficadas do leste europeu para o Brasil, o filme narra a história das jovens judias levadas a acreditar que se casariam, mas na realidade estavam sendo levadas direto para prostíbulos.

O Cine Casarão irá exibir Jovens Polacas e os horários podem ser conferidos no site ou nas páginas oficiais do Casarão.

Tarde Para Morrer Jovem

Drama tem 1h e 50 min de duração e classificação indicativa de 12 anos | Foto: Reprodução

O drama retrata a adolescência de um jovem em um cenário pós-ditadura no Chile. Em 1990, com a democracia pré-restaurada, Sofía, Lucas e Carlos se preparam para o Ano Novo ao mesmo tempo que tem que lidar com novas emoções em meio ao campo.

O longa chileno foi premiado com um Leopardo de Ouro de Melhor Direção no Festival de Locarno de 2018, contando com uma narrativa que pode gerar diversas interpretações.

O Cine Casarão começou a exibir ‘’Tarde Para Morrer Jovem’’, na última quinta-feira (27), e tem horários disponíveis até domingo (1ª).