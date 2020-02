Caprichoso e Garantido: bloco faz centenas de pessoas dançar toadas

Manaus - Nem mesmo a chuva que caiu na tarde do último dia 24 de fevereiro, a “Segunda-Feira Gorda” de carnaval, foi empecilho para que centenas de pessoas deixassem de dançar ao som das toadas dos bois Caprichoso e Garantido em São Paulo. De forma inédita, um grupo de amigos apaixonados pelo Festival de Parintins colocou na Rua Viri, zona norte da capital paulista, o Bloco Amigos do Boi.

Por mais de 4 horas seguidas um público expressivo dançou sucessos de Caprichoso e Garantido entoados pelo amazonense, Wanderson Rodrigues. Natural de Barreirinha, ele foi convidado a subir no trio elétrico e puxar o bloco.

Além de Wanderson, a cantora parintinense Ina Yra também subiu no trio para cantar ao público presente. Já os dançarinos paulistas, Carlos Lima e Fernando Vieira deram um toque especial ao bloco, assim como o DJ Sandro e o apresentador Denilson Barbosa, que juntos garantiram o sucesso do evento.

Amantes do festival

Existente há quase cinco anos, o grupo Amigos do Boi é formado por amantes do Festival Folclórico de Parintins que moram em São Paulo e periodicamente promovem encontros para matar um pouco da saudade de Caprichoso e Garantido. Vale ressaltar que há integrantes do grupo que nunca pisaram na Ilha Tupinambarana, mas que amam os bois como se fossem parintinenses.

A ideia do Bloco Amigos do Boi nasceu há dois anos, porém somente em 2020 ele foi concretizado. Na linha de frente da organização, além de Adão também esteve sua esposa, Priscila Modesto, Renan Portela (um dos fundadores do grupo), Eliz Santos e Fernanda Pallermo, que contaram com o apoio de vários outros apaixonados pelo festival para colocar o bloco na rua.

*Com informações da assessoria