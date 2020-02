Make4All Experience oferece curso de automaquiagem

Manaus- Fazer uma maquiagem básica para o dia a dia parece uma coisa fácil, mas nem sempre é e acaba sendo um grande desafio para muitas mulheres. Pensando nisso, a Make4All Experience escolheu o dia 6 de março especialmente para o curso de automaquiagem com o maquiador sênior Nior Santana, e presença VIP da blogueira Raphaella Moura , no Blue Tree Hotel, localizado na Avenida Humberto Calderaro.

Serão duas horas de curso que incluem, certificado assinado pelo professor Nior Santana e pela blogueira Raphaella Moura, transmissão da aula com maquiador convidado e produção de maquiagem AO VIVO em Rapha, para melhor assimilação. “Ela vai abrilhantar o evento”, comenta Santana.

Coffee break fitness, lounge com DJ, demonstrações e brindes de lançamentos também fazem parte do pacote. O professor deixa seu convite “Se você quer estar sempre pronta para brilhar em todas as ocasiões, venha participar, e ficar ainda mais linda”.

A maquiagem anda lado à lado com a autoconfiança e empoderamento, e Nior cita o poder dos pincéis “Ela tem em suas mãos o poder de ser quem ela quer, lateralmente, se quer algo mais pacato, mais deslumbrante, mais vorais, mais atraente”.

Para garantir sua participação entre em contato pelo número (92) 99200-2908. Dia 6 de março. As vagas são limitadas.

O investimento é de apenas R$99,90 e Nior, que é maquiador há 12 anos, afirma “O diferencial é a forma em que a técnica é passada, de forma simples, baseada na dificuldade real e identificada”.

*Com informações da assessoria