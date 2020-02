Boi Caprichoso abre Escola de Artes com cursos profissionalizantes

s cursos serão realizados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), na Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle. | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições para turmas de Informática Básica, Adereços Folclóricos, Artesanato com Aplicação em Pedraria e Customização de Roupas, no Escritório Social do Boi Caprichoso, na Rua Boulevard 14 de Maio, de sexta-feira (28/02) até segunda-feira (02/03). Os cursos serão realizados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), na Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle.

As vagas são destinadas para atendimento aos funcionários e sócios do Boi Caprichoso com as mensalidades em dia. A parceria institucional da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso foi estabelecida em reunião entre o vice-presidente, Karu Carvalho, e a coordenadora do Cetam, em Parintins, France Lima, na quinta-feira (27/02). Os cursos profissionalizantes terão duração de 80 horas, cerca de 20 dias.

Karu Carvalho afirma que a presidência do bumbá, na gestão de Jender Lobato, se preocupa com a qualificação da mão de obra para habilitar os profissionais, em especial os funcionários e associados do boi, ao mercado de trabalho. O vice-presidente ressalta que a diretoria do Boi Caprichoso definiu a reabertura da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, com os cursos profissionalizantes, em parceria com o Cetam.