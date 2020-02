Shopping traz Kduo Rock, Ítalo Jimenez e Aldenor Honorato

No sábado, o público pode se deliciar com a versatilidade dos músicos Ítalo Jimenez e Aldenor Honorato, entre as 12h e as 14h | Foto: Divulgação

Manaus - A praça de alimentação do Millennium Shopping oferece marcas de restaurantes e fast food para todos os gostos, além de uma programação sempre especial aos fins de semana, com o Happy Mill. Nesta sexta-feira (28), a atração que vai brindar os presentes é a banda de pop/rock Kduo Rock, formada pela dupla Caique Yan e Abner Kalebe. Eles irão animar o local das 17h30 às 19h30 com muito indie, rock e pop. A dupla já é conhecida da cena manauara, sempre marcando presença nos melhores bares, pubs, eventos e shows na cidade. A banda se destacou ao vencer o prêmio do Projeto Webclipe, com a participação da cantora Marcella Bártholo, e por ter participado do festival Manifest com a música autoral “Pra Sempre”, de autoria de Abner Kalebe.



No sábado, o público pode se deliciar com a versatilidade dos músicos Ítalo Jimenez e Aldenor Honorato, entre as 12h e as 14h, apresentando o melhor da música gourmet, com o Sax and Guitar. Tudo isso traduzido em muita MPB, jazz, música de beiradão e bossa.Ítalo é saxofonista e flautista, e membro da orquestra Amazonas Jazz Band desde 2001. Atua como professor de música e é também instrumentista. Aldenor Honorato, também integrante da Amazonas Jazz Band, é guitarrista e violonista.

Aliar boa música à gastronomia é o objetivo do Millennium com a programação do Happy Mill aos finais de semana. “Aqui o público pode encontrar sempre uma atração diferenciada”, afirma a coordenadora de Marketing do shopping, Elizandra Xavier.

